26-Jähriger feuert Schreckschusspistole in Göttingen ab: Polizei beschlagnahmt Waffe

Die Polizei Göttingen ermittelt gegen einen 26-Jährigen, weil dieser mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen hat.

Göttingen – Die Polizei ermittelt gegen einen 26-jährigen Göttinger, weil er in der Öffentlichkeit mit einer Schreckschusspistole hantiert und diese mehrfach abgefeuert hat.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen 0.45 Uhr im Bereich Posthof in Göttingen. Laut Polizei besitzt der Mann nicht den erforderlichen Kleinen Waffenschein für die Schreckschusswaffe. Deshalb zogen die eingesetzten Beamten die Pistole ein und leiteten ein Verfahren ein. Zeugen hatten zuvor mehrere Schüsse gehört und die Polizei alarmiert.

Göttingen: Schütze trägt Waffe im Hosenbund

Der mutmaßliche Schütze war unmittelbar danach in ein Auto gestiegen und in Richtung Innenstadt Göttingen davongefahren. Er wurde aber etwa zwei Stunden später erneut an dem Haus im Posthof angetroffen. Die Pistole trug er im Hosenbund bei sich. Sie wurde von der Polizei noch vor Ort beschlagnahmt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Weil er nicht nachwies, dass er seine Waffen sicher aufbewahrte, entzogen die Behörden einem Mann aus dem Kreis Göttingen seinen Waffenschein. Dagegen klagte der Mann.