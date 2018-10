Lauter neue Studenten: Lange Wartezeiten in Einwohnermeldehalle Göttingen

Stadtverwaltung bittet um Verständnis

+ © Archivfoto: Bernd Schlegel Das Neue Rathaus in Göttingen: Hier ist die Einwohnermeldehalle der Stadt zu finden. © Archivfoto: Bernd Schlegel

Göttingen. In diesen Tagen ist in der Einwohnermeldehalle wegen des hohen Andrangs besonders viel zu tun. Deshalb musste die Meldehalle am Montag um 12.30 Uhr bereits geschlossen werden.