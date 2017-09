Göttinger Piraten-Politiker Angelo Perriello ist tot

Göttingen. Die Mitglieder und Freunde der Göttinger Piratenpartei und des Kreisverbandes trauern um Angelo Perriello, der in dieser Woche verstorben ist.

Der überzeugte Kommunalpolitiker aus Weende wurde nur 32 Jahre alt. Angelo Perriello starb in der Nacht zu Donnerstag plötzlich und unerwartet, wie der Kreisverband mitteilt, dessen Mitglieder den Tod des „Freundes und politischen Weggefährten mit „großer Betroffenheit, Trauer, und Bestürzung“ hinnehmen müssen.

Perriello war 2. Vorsitzender des Kreisvorstandes und Mitglied im Ortsrat Weende. Er war das 790. Mitglied der Piratenpartei Deutschland, die später zigtausende Mitglieder hatte, und war seit seiner Gründung 2009 Mitglied des Göttinger Kreisverbandes.

Seit 2012 saß er im Kreisvorstand, seit 2014 war er zweiter Vorsitzender des Kreisverbandes.

„Sein engagierter Einsatz für Transparenz, offene Daten der öffentlichen Verwaltung (Open Data), E-Mobilität, eine bessere Verkehrspolitik und faire Wirtschaftsbedingungen für die mittelständischen Betriebe hat die inhaltliche Ausrichtung der Göttinger Piraten in entscheidender Weise mitgeprägt und wird von uns in seinem Sinne weitergeführt werden“, schreibt der Kreisvorstand in einem öffentlichen Nachruf.

Angelo Perriello hatte die italienische Staatsbürgerschaft und war einer der wenigen Göttinger Piraten, die in der Stadt aufgewachsen und tief verwurzelt waren. „Er war von ganzem Herzen Europäer und unterstützte die Pulse of Europe-Bewegung. Er hinterlässt bei uns eine unfassbar große Lücke.“