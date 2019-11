Protest gegen Gewalt an Frauen in Göttingen

Am Montag, 25. November, ist der Internationale Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“. In Göttingen gibt es dazu zahlreiche Veranstaltungen.

So werden auch Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und Landrat Bernhard Reuter um 12 Uhr mit dem Vertreterinnen des Frauenforums die Fahnen vor dem Kreishaus in der Reinhäuser Landstraße hissen und damit Flagge zeigen gegen Gewalt an Frauen.

Seit 2001 beteiligt sich Göttingen an der bundesweiten Fahnenaktion „frei leben ohne Gewalt“ von Terre des Femmes. Das Bündnis von mehr als 20 Einrichtungen hat zehn Veranstaltungen organisiert – von der Autorinnenlesung „Wir Kinder der Gewalt“ über Filme wie „Female Pleasure“ bis hin zu Workshops „Erkenne deine Stärke“. Programm unter: gleichstellung.goettingen.de

Die zentrale Veranstaltung des Frauenforums befasst sich mit dem „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“, der „Istanbulkonvention“. Hierzu referieren und diskutieren Katharina Wulf (Landesverband Frauenberatung Schleswig-Holstein) und Dagmar Freudenberg vom Deutschen Juristinnenbund. Beginn: Dienstag, 26. November, um 19 Uhr im Holbornschen Haus, Rotes Straße 34.

Mahnwache am Montag geplant

Der Zonta Club Göttingen wird am Montag um 17 Uhr mit anderen Service-Clubs und Vertretern von Frauenhaus und Frauen-Notruf sowie der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt auf dem Wilhelmsplatz eine Mahnwache abhalten. Auch die Öffentlichkeit ist eingeladen, gemeinsam ein Zeichen zu setzen – ganz besonders im Kontext der erstkürzlichen furchtbaren Ereignisse mit zwei gewaltsam getöteten Frauen in Grone.

In Göttingen werden um 17 Uhr – wie in 130 weiteren Zonta-Städten – öffentliche Gebäude in orangefarbenem Licht erstrahlen, wo das Neue und das Alte Rathaus, das Deutsche Theater, das Hotel FREIgeist, die Sparkasse Groner Tor, das Städtische Museum und andere.

Feministische Kundgebung

Die Feministische Frauengruppe Göttingen ruft am Montag, 25. November, zu einer Kundgebung auf. Anlass seien auch die Gewalttaten in Grone. „Wir wollen nicht die Toten instrumentalisieren, sondern kritisieren den medialen und gesellschaftlichen

Umgang mit diesen grausamen Taten“, heißt es in der Pressemitteilung. Neben dem Protestmarsch „Keine Mehr! – Gewalt an Frauen beenden“ durch die Innenstadt gibt es auch Redebeiträge und Lieder. Treffpunkt: 16.30 Uhr am Bahnhof.