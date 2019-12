"Hammer-Stimmung": Sido feiert mit beim 20. Geburtstag des Göttinger Savoy

Mit hunderten von Gästen im proppenvollen Savoy feierte Deutsch-Rapper Sido das 20-jährige Bestehen der Göttinger Disko.

„Besser geht’s nicht.“ – Die Meinung von Savoy-Geschäftsführer Markus Thunert über seinen Ehrengast zum 20-jährigen Bestehen des Clubs an der Berliner Straße in Göttingen war eindeutig. Deutsch-Rap-Superstar Sido war eigens mit dem Privat-Jet über Kassel-Calden in die Uni-Stadt angereist, um mit hunderten Party-Gästen das kleine Jubiläum des Savoy zu feiern.

Nicht nur für Thunert war der 45-minütige Auftritt des Rappers ein ganz besonderes Erlebnis. „Wenn man sich einen Höhepunkt wünschen könnte, wäre er genau das“, meinte der Geschäftsführer. Die Besucher sahen das ähnlich und feierten Sido, der seine Hits wie „Bilder im Kopf“ gut gelaunt und routiniert vortrug, ab. Viele zückten ihre Smartphones, um den Abend nicht nur als Bilder im Kopf zu behalten. Dementsprechend war die Stimmung „der Hammer“, wie Thunert es ausdrückte.

Sidos Auftritt im grauen Jogginganzug war kurz, aber intensiv

Das Spiel mit dem Publikum beherrscht der 39-jährige Berliner ohnehin – augenzwinkernde Seitenhiebe, wie auf die TV-Show Voice of Germany, wo er in der vergangenen Staffel als Coach auftrat, inklusive. „Ich gönne euch alles, warum gönnt ihr mir nichts?“, fragte er frech. Warum hätte denn bloß keiner für ihn angerufen bei besagter Fernseh-Show.

„Ich bin Letzter geworden bei the fuckin’ Voice of the Germany.“ Die einzige Ausrede, die er für das Nicht-Anrufen gelten lassen würde, wäre, „dass ihr die Show gar nicht gesehen habt – so wie ich auch“, sprach’s und setzte zu seinem nächsten Rap an.

+ Coole Pose: Sido zeigte, dass er weiß, wie man als Rapper mit dem Publikum umgeht. © Stefan Rampfel

Den Leuten gefiel es. Und die Göttinger hatten wohl Glück, dass Thunert und sein Savoy-Team Sido schon vor einem halben Jahr gebucht haben. „Heute würden wir ihn wahrscheinlich gar nicht mehr buchen können. Er geht ja gerade durch die Decke“, sagte der Geschäftsführer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Jüngst wurde Sido bei der „1Live-Krone“ als bester Künstler ausgezeichnet. Vergangenes Jahr wurde der doch noch gar nicht ganz so alte Rapper bei den HipHop.de-Awards bereits für sein Lebenswerk geehrt.

Savoy Göttingen: Gratwanderung zwischen Innovation und Beständigkeit

Doch nicht nur der Superstar sorgte für eine ausgelassene Geburtstagsstimmung auf der 20-Jahr-Feier des proppenvollen Savoy. Die „normalen“ Gäste waren in Feierlaune. Thunerts Erfolgsrezept: „Wir wagen immer eine Gratwanderung zwischen Innovation und Beständigkeit. Die Leute müssen den Club wiedererkennen, wenn sie kommen, wir bieten aber auch immer etwas Neues.“

2015 hatte Sido bereits einen spektakulären Auftritt in Göttingen: Vom Skandalrapper zum Sozialarbeiter? Sorgte Sido früher mit expliziten Texten für Skandale wirkte er bei seinem Auftritt in Göttingen 2015 bereits gereift.