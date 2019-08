100 Millionen investiert: Göttinger Sartorius Quartier soll bis Ende 2022 fertig sein

Die ersten Baukräne drehen sich: Ende 2022 soll das neue Sartorius Quartier an der Weender Landstraße (B 27) fertiggestellt sein.

Damit zieht wieder neues Leben auf dem Gelände ein, das 120 Jahre lang Stammsitz des Göttinger Traditionsunternehmens Sartorius war.

Bebaut wird das Areal gemeinsam von Sartorius und dem Projektentwickler Hamburg Team mit einem Investitionsvolumen von über 100 Millionen Euro.

Konzipiert sind ein Gesundheitscampus, eine Life-Science-Factory für Firmenausgründungen aus der Universität, ein 123-Zimmer-Hotel, 114-Smart-Apartments für das Wohnen auf Zeit, rund 270 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Gewerbe- und Veranstaltungsflächen.

Das Projekt steht dabei unter dem Motto „Bilden, Gründen, Wohnen“, hieß es bei der fünften Informationsveranstaltung.

+ Gespräche: Dr. Joachim Kreuzburg (rechts), Vorstandsvorsitzender der Sartorius AG, und Christoph Kleiner (links), erläuterten Interessierten am Modell die Pläne für das Sartorius Quartier. © Hans-Peter Niesen

Der historische Turm bleibt erhalten

Herzstück des neuen Quartiers werden der Gesundheitscampus und die Life-Science-Factory sein, sagte Dr. Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender der Sartorius AG, bei der mehr als 8000 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Kern des Gesundheitscampus sind die Studiengänge Pflege, Therapiewissenschaften, Mediziningenieurwesen und soziale Arbeit im Gesundheitswesen. Er ist langfristig für bis zu 600 Studierende geplant.

In der Life-Science-Factory entstehen Co-Working Labore und Büroarbeitsplätze für Ausgründungen aus der Uni. In dieser Form sei das Projekt einmalig in Europa, sagte Kreuzburg. In den USA sei das Konzept etabliert als Startrampe für neue Firmen.

Erhalten bleiben der historische Turm mit Flächen für kleinere Veranstaltungen, einem Bistro und einer Gästewohnung sowie die alte Sheddachhalle mit einem Dach in Sägezahnform. Unter dem höher gelegten Dach wird eine Veranstaltungshalle mit bis zu 600 Plätzen gebaut.

+ Blick auf die Baustelle: Zum Sartorius Quartier werden unter anderem eine L ife-Science-Factory, Wohnungen, Apartments, der Gesundheitscampus sowie Gewerbe- und Veranstaltungsflächen gehören. © Hans-Peter Niesen

Fast alle Eigentumswohnungen sind verkauft

Betreiber des Hotels und der Apartmentanlage wird das Unternehmen „freigeist & friends“ sein, größter Gewerbemieter das Duderstädter Unternehmen Ottobock mit einem orthopädischen Kompetenzzentrum, sagte der Geschäftsführer des Projektentwicklers Hamburg Team, Christoph Kleiner, bei der Veranstaltung. Als Betreiber der geplanten Kita mit 35 Plätzen wurde die AWO gewonnen.

Von den 53 Eigentumswohnungen sind bis auf vier alle verkauft, für die Mietwohnungen erste Verträge abgeschlossen. Für das gesamte Areal sind drei Tiefgaragen mit 339 Stellplätzen vorgesehen. 30 Prozent davon könnten nachträglich elektrifiziert werden.

Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler hofft, dass das neue Quartier Impulse für die Weiterentwicklung der angrenzenden Gebiete gibt.