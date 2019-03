Schüler des Felix-Klein-Gymnasiums geben zwei Konzerte

Preisträger treten auf

+ © Luftbild/Stefan Rampfel/Archiv/nh Das Göttinger Felix-Klein-Gymnasium © Luftbild/Stefan Rampfel/Archiv/nh

In Göttingen finden am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. März, am Felix-Klein-Gymnasium (FKG) die alljährlichen Schulkonzerte statt.