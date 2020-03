Schulverweigerer lernen bei der Arbeit - Produktionsschule und Plan B sollen Spaß am Unterricht wecken

Um Jugendliche, die permanent den Unterricht stören oder die Schule schwänzen, kümmern sich Projekte der Beschäftigungsförderung Göttingen: die Produktionsschule und das Projekt Plan B. Der Bedarf wächst.

Göttingen –„Die meisten Schulen haben nicht die Zeit und die Mittel, sich intensiv um schwierige Schüler zu kümmern“, berichtet Ralf Ruther, der die 2007 gegründete Produktionsschule leitet. Sie kümmerten sich zum Beispiel um junge Menschen, die nach einer mit Online-Spielen verbrachten Nacht morgens nicht aus dem Bett kämen. Bei der Produktionsschule mit ihren 18 Schülern könne – zumindest während der Probezeit – ein Verantwortlicher die Jugendlichen persönlich zuhause abholen.

Andere schwänzten, um sich an ihren Eltern zu rächen – etwa ein Schüler, dem der Vater keine Sportschuhe für 150 Euro kaufen wollte. Ruther rechnete gemeinsam mit dem Jungen aus, wie lange der in seinem Traumberuf Koch arbeiten müsste, um das Geld zusammenzubekommen: anderthalb Wochen. Danach war die Diskussion beendet. Um ähnliche Konflikten künftig abwenden zu können, zahlen die Eltern dem Jungen nun regelmäßig Taschengeld.

„Viele haben ein problematisches Sozialverhalten“, weiß der Schulleiter. Ein Junge habe sich beispielsweise ständig geprügelt. Die Jugendlichen übten in der Produktionsschule, die für sie auch zur Ersatzfamilie werde, Regeln ein. Die Schüler stellten diese selbst auf und überwachten deren Einhaltung. Wer beispielsweise Kraftausdrücke verwende, müsse 15 Minuten nachsitzen. Zudem gebe es ein Punktesystem, das gutes Verhalten belohne.

„Eigentlich wünschen sich die jungen Menschen Grenzen, weil sie das Zusammenleben vereinfachen und für Ruhe in der Gruppe sorgen“, beobachtet Sigrid Kleiß. Sie leitet bei der Beschäftigungsförderung die Jugendwerkstätten und Jugendprojekte. Die Produktionsschule an der Levinstraße 1a bereitet in den Klassen sieben bis neun auf den Hauptschulabschluss vor. „Wir vermitteln den Stoff anders“, betont Ruther. Die Jugendlichen bekochten sich täglich selbst und äßen gemeinsam zu Mittag. Es gebe eine Holzwerkstatt. Die Schüler eigneten sich das Wissen praxisnah in Projektunterricht an. Das Thema werde in den unterschiedlichen Fächern aufgegriffen.

„Weil wir immer mehr mit Schülern konfrontiert worden sind, die selbst in der Produktionsschule nicht klar kommen, haben wir 2018 das Projekt Plan B gestartet“, sagt die pädagogische Mitarbeiterin Martina Nölting. Dort arbeiten 16 Jugendliche bis zu einem Jahr in einem Bistro und einer Fahrradwerkstatt. In den ersten Monaten ist von Unterricht nicht die Rede. Deutsch- und Mathekenntnisse erwerben die Teilnehmer bei der Arbeit.

Ziel ist es, sie soweit zu stabilisieren, dass sie sich am Ende wieder ins Schulsystem eingliedern lassen.

VON MICHAEL CASPAR