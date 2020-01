Wechsel in der Filiale Planckstraße: Sparkassen-Urgestein geht in den Ruhestand 

Schlüsselübergabe in der Filiale in der Planckstraße: Von links Vorstand Michael Birlin, Christa Langer, Steffen Blut (neuer Filialleiter), Rudolf Koch (scheidender Filialleiter) und Rainer Hald, Vorstandsvorsitzender bei der Zeremonie.

Nach 47 Jahren geht ein Sparkassen-Urgestein in den Ruhestand. Rudolf Koch leitete die Zweigstelle im Ostviertel in Göttingen.

Nach Diskussionen um die Schließung und Umwidmung von Sparkassen-Filialen in und um Göttingen wartet das Unternehmen zum Jahreswechsel mit einer positiven Meldung auf: Die Sparkassen-Filiale an der Planckstraße bekommt einen neuen Leiter: Steffen Blut, der aus Weende ins Ostviertel wechselt.

Grund ist der Wechsel von einem bekannten Gesicht der Sparkasse, Rudolf Koch, in den Ruhestand. Koch ist zum Ende des Jahres nach 47 Jahren ausgeschieden – er wurde von mehr als 80 Mitarbeitern, Ehemaligen und Kunden vom Vorstand feierlich verabschiedet.

Göttingen: Steffen Blut als Nachfolger

Als Nachfolger von Rudolf Koch wurde Steffen Blut vorgestellt. Der Sparkassen-Betriebswirt war zuletzt stellvertretender Leiter der Sparkassen-Filiale in Weende. Dem Filialleiter wünschten Rainer Hald, Vorstandsmitglied Michael Birlin und Regionaldirektorin Christa Langer viel Erfolg bei der neuen Aufgabe.

Doch zurück zu Rudolf Koch, der ein echtes Kind der Göttinger Sparkasse ist: Er begann 1972 dort seine Ausbildung und kehrte nach seiner Bundeswehrzeit zurück, zunächst in die Hauptstelle, wo er im Privatkundenbereich tätig und ab 1988 Chef war. Die Leitung der Filiale Planckstraße übernahm er 1995 und baute vertrauensvolle und verlässliche Beziehungen zu seinen Kunden auf.

Göttingen: Kochs hohes Engagement wird gelobt

Vorstandsvorsitzender Rainer Hald stellte in seiner Rede zur Verabschiedung das hohe Engagement sowie Kochs Leidenschaft für die Ziele der Sparkasse und die Belange seiner Kunden heraus: „Von seinem fachlichen Know-how ganz zu schweigen, hat Rudolf Koch immer auch die Kraft und Zeit gefunden, für seine Kunden und Mitarbeiter ein offenes Ohr oder einen guten Ratschlag zu haben.

Auch wenn das Leben in der Sparkasse natürlich weitergeht, wird sein Wirken so schnell nicht in Vergessenheit geraten“, so Hald, der dem langjährigen Filialleiter schließlich alles Gute, vor allem aber Gesundheit für seine Zukunft wünschte.