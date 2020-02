Sportlerehrung mit Show und Party - Öffentliche Veranstaltung von Stadt und Uni am Donnerstag

Sie ist ein beliebter Treff für aktive und passive Sportlerinnen und Sportler sowie Unterstützer: die Göttinger Sportlerehrung.

Göttingen – Stadt und Universität veranstaltet sie gemeinsam – in diesem Jahr am Donnerstag, 13. Februar, in der großen Sporthalle des Universitätssportzentrums am Sprangerweg. Los geht die öffentliche Veranstaltung um 19 Uhr.

Dann werden knapp 200 Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen – oft bei nationalen und internationalen Wettbewerben, darunter auch Hochschulwettkämpfe, erzielt – und für ihr Engagement ausgezeichnet. Die Ehrungen werden der Vizepräsident der Universität, Prof. Norbert Lossau, Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und der Vorsitzende des städtischen Sportausschusses, Dr. Thomas Häntsch vornehmen.

„Viele Sportlerinnen und Sportler, die im vergangenen Jahr erfolgreich waren, sind sowohl im Hochschulsport als auch in Göttinger Vereinen aktiv. Eine gemeinsame Ehrung ist damit auch Ausdruck der engen Zusammenarbeit zwischen Universität und Stadt“, betont Dr. Axel Bauer, Leiter des Hochschulsports der Universität.

Dass die Stadt in der Universität einen wichtigen Partner sieht, bekräftigt auch der scheidende GöSF-Geschäftsführer Alexander Frey: „Wir arbeiten in vielen Bereichen eng zusammen. Gerade im Leistungssport unterstützen wir uns gegenseitig.“ So fand auch die Endrunde der Deutschen Hochschulmeisterschaften Basketball der Damen und Herren in der S-Arena statt.

Dort lief in den vergangenen Jahren auch die Sportlerehrung ab, jetzt kehrt man zurück an das Institut für Sportwissenschaften (IfS) und Uni-Sportzentrum. Im Rahmenprogramm zeigen dort Sportgruppen aus Göttingen Höhepunkte aus ihrem Repertoire. Neben kurzweiliger, sportlicher Unterhaltung, bittet die Band „Stromfrei“ im Anschluss der Ehrung zur „After Show Party“ mit Live-Musik, Snacks und Getränken. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Informationen zur Sportlerehrung gibt es im Internet unter my.sport.uni-goettingen.de/blog/ehrungen