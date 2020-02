Stadt Göttingen zweifelte Einwohnerzahl an und verliert Klage

Wie viele Einwohner hat die Stadt Göttingen? Um diese Frage rankt sich ein Rechtsstreit, der jetzt vor dem Verwaltungsgericht Göttingen ausgetragen wurde.

Göttingen – Die Stadt Göttingen hatte dort gegen das Niedersächsische Landesamt für Statistik geklagt, weil sie die Einwohnerzahl anzweifelt, die bei dem Zensus 2011 ermittelt worden war. Laut dem Bescheid der niedersächsischen Statistikbehörde hatte die Universitätsstadt zum Stichtag des Zensus genau 115 843 Einwohner.

Nach Ansicht der Kommune hat sie jedoch mehr Einwohner. Schließlich seien im Melderegister 117 639 Personen verzeichnet gewesen, was einen Unterschied von rund 1800 Personen ausmacht. Die Stadtverwaltung wollte daher das Landesamt gerichtlich dazu verpflichten, die Einwohnerzahl zu korrigieren und neu festzulegen. Das Gericht wies die Klage allerdings ab. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Kommune in ihren Rechten verletzt worden sei (Aktenzeichen 1 A 85/14).

Wichtigstes Ziel des Zensus 2011 war die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen. Diese bilden unter anderem die zentrale Grundlage für den kommunalen Finanzausgleich und für EU-Förderungen. Der Stadt Göttingen ging es bei ihrer Klage denn auch vor allem um den finanziellen Aspekt: Je mehr Einwohner sie hat, desto mehr Geld steht ihr aus dem Finanzausgleich zu.

Das Gericht wies die Klage der Stadt Göttingen ab, weil diese bereits an einer Hürde scheitere: Kommunen sind nur dann klagebefugt, wenn sie in erheblichem Maße beeinträchtigt sind. Nach Ansicht des Gerichts hat die Stadt Göttingen nicht hinreichend substantiiert dargelegt, inwiefern und in welchem Maße sie in ihren Rechten verletzt sein könnte, sondern gewissermaßen „ins Blaue hinein“ vorgetragen. Im Übrigen wären die von der Stadt geltend gemachten höheren Zuwendungen, die man bei einer auf dem Melderegister basierenden Einwohnerzahl aus dem Finanzausgleich bekommen wurde, „relativ wenig Geld“ zum Gesamthaushalt der Stadt.

Das Gericht ließ eine Berufung nicht zu. Die Stadt kann allerdings einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht stellen.

Die Verhandlung wurde auch von Vertretern der Stadt Einbeck verfolgt. Die Kommune hat eine ähnliche Klage gegen das Landesamt für Statistik erhoben.

