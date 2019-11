Nach Protesten: Ex-Minister Thomas de Maizière liest in Göttingen aus seinem Buch "Regieren"

Epilog zum Göttinger Literaturherbst: Fünf Wochen nach dem eigentlichen Termin war Thomas de Maizière ins Alte Rathaus gekommen, um sein Buch „Regieren“ vorzustellen.

Es verlief dieses Mal alles reibungslos. Trotzdem kam de Maizière ein ums andere Mal auf die schwierigen Umstände seiner Lesung in Göttingen zu sprechen.

Die Blockade am 21. Oktober, dem ursprünglichen Termin der Lesung, der Brandanschlag auf die Göttinger Ausländerbehörde, der in einem Bekennerschreiben mit seinem Besuch in Verbindung gebracht wurde – das sparte de Maizière nicht aus. Vor allem aber war er da, um sein Buch zu präsentieren. Es sei der Versuch, die Strukturen des Regierens verständlich zu beschreiben, erklärte der „Schattenmann“ Angela Merkels, der von 2005 bis 2017 Bundesminister in verschiedenen Positionen war.

Thomas de Maizière war Bundesminister des Inneren und der Verteidigung

Die längste Zeit leitete er das Ressort Inneres und aus dieser Zeit stammte auch die erste Anekdote, die de Maizière (CDU) aus seinem Buch zum Besten gab. Mit daran beteiligt: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), der wie Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) aus Göttingen, der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU, ebenfalls aus Göttingen) sowie Rolf-Georg Köhler (SPD), Oberbürgermeister der Uni-Stadt, als Ehrengast im Publikum saß.

Thomas de Maizière Lesung: Anekdote zum abgesagten Länderspiel Deutschland gegen Niederlande

Es ging um die Absage des Länderspiels Deutschland gegen die Niederlande in Hannover 2015. Im Laufe des Tages und vor allem gegen Abend hatten sich Hinweise auf einen möglichen Terroranschlag im Niedersachsen-Stadion verdichtet. Der auf dem Weg nach Hannover befindliche de Maizière und Pistorius standen die gesamte Zeit in Kontakt, schließlich sagten sie das Spiel aufgrund eines erhärtenden Hinweises kurzfristig ab.

„Der Oberbürgermeister von Hannover war bestimmt froh“, so de Maizière, dass die beiden Innenminister diese Entscheidung trafen – obwohl doch eigentlich nur der OB dazu befugt gewesen wäre. „Eine von unzuständigen Leuten getroffene Entscheidung“, nannte es der Ex-Bundesminister.

Thomas de Maizière sagte zur Absage des Länderspiels: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern“

Auf der anschließenden Pressekonferenz ließ de Maizière seinen wohl bekanntesten Satz fallen: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern“, sagte er auf die Frage, ob die Gefahrenlage vorüber sei. In seinem Buch erklärt de Maizière den Hintergrund der Aussage: Es habe Hinweise auf einen Doppelanschlag gegeben: im Stadion und nach erfolgter Massenpanik am Hannoveraner Hauptbahnhof.

Da der zum Zeitpunkt der Pressekonferenz noch stark frequentiert war und der Hannoveraner Polizeipräsident mit Aussagen zu einem Terroranschlag ohnehin schon für Verunsicherung gesorgt habe, wollte der damalige Innenminister einer möglichen Massenpanik vorgreifen – und griff dann zu der aus seiner heutigen Sicht falschen Wortwahl.

Thomas de Maizière schreibt in seinem Buch über Krisen und Koalition

Es sind solche Geschichten, an denen de Maizière in seinem Buch Grundsätze des Regierens abhandeln will. Es gehe darum, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, von denen man manchmal erst im Nachhinein wisse, ob sie richtig waren. Er spricht viel über das Verhalten in Krisen, aber auch von der unabdingbaren grundsätzlichen Loyalität innerhalb einer Regierung. Es sei wie im Fußball, der Teamgeist stehe über allem.

De Maizière erklärt, warum Koalitionsverträge so lang sind und für was sie überhaupt gebraucht werden, dass der Koalitionsvertrag andererseits ein schlechter Indikator für die Bewertung einer Regierung sei. Er spricht aber auch über sein grundsätzliches Demokratieverständnis, dass er nichts von Plebisziten hält, die Demokratie „mühsam“ sei, es immer eine Abwägung von Werten und Interessen gebe, man bei vielen Entscheidungen in ein „ethisches Dilemma“ gerate. Gleichzeitig forderte er weniger Opportunismus und mehr grundsätzliche Überzeugungen in der Politik.