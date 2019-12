Göttinger Traditions-Unternehmen schließt Pforten für immer: Abschied von Lünemann

Räumungsverkauf bei Lünemann: Am Freitag schloss das Unternehmen an der Grätzelstraße in Göttingen für immer seine Pforten.

Nach 236 Jahren ist Schluss: Am Freitag schlossen sich bei Lünemann im Göttinger Gewerbegebiet Grone für immer die Tore.

Trauer und Zukunftsängste machten sich unter den 20 verbliebenen Mitarbeitern breit. „Viele der Kollegen haben noch keine neue Beschäftigung“, sagt Betriebsratsvorsitzender Dieter Krebs.

Viele Reaktionen bekamen die „Lünemänner und -frauen“ von den Kunden: „Viele haben uns angesprochen und sich mit Tränen in den Augen verabschiedet“, sagt Krebs. Auch in den sozialen Medien gab es emotionale Reaktionen.

Viele Mitarbeiter haben das Unternehmen verlassen

Anfang des Jahres hatte das Unternehmen noch etwa 80 Beschäftigte. Seither haben viele Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Mitte des Jahres waren es noch etwa 60 Beschäftigte. Es gab zwei Involvenzen. Trotzdem: „Wir haben bis zum Schluss gehofft, dass es bei uns weitergeht“, sagt Krebs.

Offene Stellen, die auf Lünemann-Mitarbeiter passen, sind inzwischen in Südniedersachsen weitgehend besetzt, weil sich die meisten Angestellten der Firma auf diese Stellen beworben hatten beziehungsweise von anderen Unternehmen abgeworben wurden.

Letzten drei Wochen waren anstrengend

Die letzten knapp drei Wochen vor der Schließung waren noch einmal richtig anstrengend für die Mitarbeiter. Zeitweise wollten mehrere hundert Kunden gleichzeitig Ausstellungsstücke aus der Bäderabteilung kaufen oder Maschinen und Werkzeug im Fachmarkt ergattern.

Mischbatterien für Waschbecken waren beispielsweise schon am zweiten Tag des Räumungsverkaufs weg. Am Freitag herrschte in vielen Regale gähnende Leere.

Sozialplan wurde abgeschlossen

Froh ist Betriebsratschef Krebs, dass für die Mitarbeiter ein Sozialplan mit dem Insolvenzverwalter abgeschlossen werden konnte. Ob die Mitarbeiter allerdings eine Abfindung bekommen, ist noch unklar, weil sie ihre Ansprüche im Insolvenzverfahren einfordern müssen – und das kann dauern.

„Viele von uns gehen vom Angestelltenverhältnis direkt in die Arbeitslosigkeit“, bringt Krebs die Situation der verbliebenen Mitarbeiter auf den Punkt.

WhatsApp-Gruppe für Mitarbeiter

Auf alle Fälle wollen die Mitarbeiter untereinander Kontakt halten. Dazu wurde bereits eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Außerdem gab es ein Abschlussessen in einem Restaurant in der Nachbarschaft. Am Freitagmittag wurde noch einmal der Grill der Firma angezündet.

„Vor Weihnachten hat der Stahlbereich traditionell immer Bratwürstchen gegrillt.“ Und das war auch am Freitag so.

Lange Firmengeschichte: 236 Jahre Tradition in Göttingen

Die Geschichte der Firma Lünemann ging am Freitag zu Ende. Hier die wichtigsten Stationen auf einen Blick: Der Hufschmied Johann Andrea Lünemann legte am 10. November 1783 den Grundstein für das Unternehmen.

Damals wurden an der Kurzen Geismarstraße unter anderem Hacken, Schaufeln, Spaten und andere Kleineisenwaren verkauft. Familie Lünemann lebte Anfang des 20. Jahrhunderts in der Kurzen Geismarstraße. Zu den Wohnräumen gehörte auch eine hochherrschaftliche Gartenanlage. Nach dem Weltkrieg und der Währungsreform begann der Neuaufbau im Jahr 1923.

Weitere Zäsur war der Zweite Weltkrieg

Eine weitere Zäsur war der Zweite Weltkrieg: 1946 zählte die Belegschaft gerade einmal 22 Mitarbeiter. Die schwierige Verkehrslage in der Innenstadt führte zur Gründung eines Lagers an der Stadtgrenze, das in den Folgejahrzehnten ausgebaut wurde. 1956 wurde das neu gestaltete Ladengeschäft in der Innenstadt eröffnet und immer wieder erweitert. 1998 wurde es geschlossen.

In den 1990er-Jahren begann der Ausbau des heutigen Geländes an der Grätzelstraße. Der Unternehmenssitz wurde 1995 eingeweiht.