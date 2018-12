UMG-Vorstand Kroemer will an die Charité - Ausschuss entscheidet Montag

Göttingen. Noch ist es nicht fix, aber die UMG-Vorstandssprecher Prof. Dr. Heyo K. Kroemer will an die Berliner Charité wechseln. Der Aufsichtsrat muss zustimmen.

Sie ist die größte Klinik der Republik, mit großer Tradition und Außenwirkung, und über sie werden Filme gedreht: die Charité. Seit August hat das Klinik-Monstrum aus Berlin, es ist mit 17 000 Mitarbeitern und 3000 Betten eine der größten Uni-Kliniken Europas, in Göttingen sein Netz ausgelegt. Mit Erfolg: Der Charité ist es gelungen, den Vorstandssprecher der Uni-Klinik Göttingen, Prof. Dr. Heyo K. Kroemer als Vorstandsvorsitzenden zu bekommen.

Heyo Kroemer habe ihm mitgeteilt, dass er nach Berlin wechsele. Das verbreitete Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) per Mail an die Fraktionsvorsitzenden im Landtag, was am Mittwochnachmittag durchsickerte. Thümler bedauert den Weggang. Er hatte, wie Ministerpräsident Stephan Weil, öffentlich um den Verbleib von Kroemer in Göttingen geworben, so auch beim UMG-Jahresempfang am 12. November.

Der Umworbene selbst hatte kürzlich in einem Gespräch mit unserer Zeitung trocken bemerkt: „Im Moment sind alle so nett zu mir.“ Gleichwohl wirkte Kroemer gelegentlich genervt darüber, dass es in Sachen Neubau immer wieder Verzögerungen gegeben hatte. Ursachen dafür waren auch die langsam mahlende Mühlen in der Landesverwaltung und -politik.

Nun muss der Aufsichtsrat der UMG in seiner Sitzung am Montag entscheiden, ob der im April 2017 bis August 2024 verlängerte Vertrag mit Kroemer aufgelöst wird und damit frei für den Posten des Vorstandsvorsitzenden der Charité wird. UMG-Pressesprecher Stefan Weller bat Anfragende am Mittwoch um Geduld und verwies auf das Ergebnis der Sitzung am Montag. „Im Dezember werde und muss ich mich entscheiden“, hatte Kroemer kürzlich angekündigt.

Der Vorstandssprecher ist von enormer Bedeutung, auch für die Zukunft der UMG, denn er steht für die Weiterentwicklung der Göttinger Uni-Klinik, besonders im Bereich Forschung, für den er neben der Lehre hauptsächlich zuständig ist. Mehr noch: Er ist die Triebfeder für den geplanten Neubau des mittlerweile maroden Komplexes.

Heyo Kroemer ist seit Beginn seiner UMG-Tätigkeit 2012 zum Netzwerker geworden, hat exzellente Verbindungen aufgebaut – bis in das Gesundheitsministerium in Berlin, den Landesministerien und der politischen Spitze in Niedersachsen. Immer mit dem Blick auf die Zukunft und den existenziell wichtigen Neubau der Göttinger Uni-Klinik.

Der gebürtige Ostfriese, der zuvor in Greifswald arbeitete, hat den Dampfer UMG mit fast 8000 Mitarbeitern bewegt und aus dem Wettrennen mit der Medizinischen Hochschule Hannover genommen. Kooperation statt Konkurrenz heißt das Credo Kroemers, das auch bei der Landesregierung gut ankommt und letztlich wichtig war für die Geldbereitstellung und das Gutheißen der beiden Neubau-Projekte durch das Land.

Aufmerksame Beobachter und Zuhörer konnten während des Jahresempfanges der UMG im November die Stimmung interpretieren, viele kamen zu dem Ergebnis: „Es wäre sehr schade, wenn er gehen würde, aber es wäre zu verstehen.“

Nun scheint es der letzte UMG-Empfang unter der Regie des bestehenden, funktionierenden Dreier-Vorstands mit Heyo Kroemer gewesen zu sein. 2019 könnte der allerdings noch von seinen Noch-Kollegen Sebastian Freytag und Martin Siess als Gast und Chef der größten deutschen Klinik eingeladen werden.

Mögliche Gründe für und gegen den Weggang

Gründe die für einen Weggang ausschlaggebend gewesen sein könnten:

Alter: Kroemer ist 58 Jahre alt, ein guter Zeitpunkt, um noch einmal ein spannendes Projekt zu beginnen, einen Ortswechsel zu vollziehen.

Karriere: Der Chefposten in Deutschlands größter Klinik muss jeden Krankenhaus-Manager reizen, wie es einen Profi-Fußballer reizt, der ein Angebot von Bayern München hat, egal ob er den Klub liebt oder nicht. Und: Kroemer ist ehrgeizig. Gut bezahlt dürfte der Job natürlich auch sein.

Aufgabe: Die Charité ist ein Riesengebilde mit zwei großen Standorten in Berlin, mit enormen Renommee, aber auch großen Schwierigkeiten, struktureller wie finanzieller Art. Kurzum: Eine Riesenaufgabe, die es anzupacken gilt. Das ist reizvoll.

Neubau Göttingen: Wie ein Bob-Pilot hat Kroemer mit seinen Kollegen Siess und Freytag das Ding Neubau ins Laufen gebracht. Die Zieldurchfahrt würde er aber in seiner Karriere nicht mehr miterleben können – Fertigstellung wäre erst in den 2030er-Jahren.

Erfahrung: Kroemer hat eine immense Erfahrung, ist bundesweit prima vernetzt und ein beharrlicher, stoischer Typ, der auch Widerstände aushalten kann. Neuland: Das jahrelange intensive Bretterbohren, vor allem auf der politischen Bühne, in Sachen Neubau hat Spuren hinterlassen, war manchmal nervig. Das würde so weitergehen. Davon kündet auch die Installation einer Dachgesellschaft durch das Wissenschaftsministerium in Hannover. Ein Wechsel würde Energie freimachen.

Forschung: Für den überzeugten Förderer der Forschung ist die Charité ein tolles Feld: 220 Professoren, Exzellenzprojekte und Sonderforschungsbereiche bieten Top-Bedingungen.

Gründe für den Verbleib in Göttingen gesprochen hätten:

Strukturen: Die Mannschaft Kroemer-Freytag-Siess funktioniert, sind noch längerfristig gebunden, ergänzen sich prima. Neid untereinander gibt es nicht. Man zieht an einem Strang – das dürfte in Berlin schwieriger werden.

Bekanntes Umfeld: Die UMG kann als Stiftungseinrichtung viel selbst entscheiden, ist beweglicher als die riesige Charité.

Perspektive: Die Perspektive für die Göttinger Uni-Klinik ist als einziger Maximalversorger weit und breit – vorausgesetzt der Neubau kommt komplett – gut. Kooperationen mit umliegenden Kliniken laufen, auch mit der MHH und Braunschweig. In der Forschung hat die UMG in Bereichen wie Herz- und Krebsmedizin, aber auch Neuwissenschaften einen Schritt nach vorne gemacht. Verbundenheit: Mit 58 muss man nicht mehr wechseln. Familie Kroemer gefällt es in Göttingen durchaus und Kroemer hat sich in der Region engagiert.

Neubau: Den weiteren Verlauf zu begleiten wäre sicher, auch dank der Erfahrung bisher, ein lohnendes Unterfangen. Ansehen: Der zurückhaltende, nicht als Lautsprecher auftretende Heyo Kroemer hat sich den Respekt und die Wertschätzung vieler in der Uni-Klinik erarbeitet. (tko)