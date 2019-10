Uni-Medizin hat neues Hochleistungs-MRT gekauft

Für bessere Bilder

+ © Per Schröter 7,35 Tonnen am Haken: der neue Hochleistungs-Magnetresonanztomograf auf dem Weg ins MRT-Gebäude der Universitätsmedizin Göttingen. © Per Schröter

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) hat 2,45 Millionen Euro in einen Hochleistungs-Magnetresonanztomografen investiert. Am Dienstag wurde er an seinen Bestimmungsort gehievt.