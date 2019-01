24-Jähriger aus Göttingen wird in Ägypten vermisst

Ein 24-jähriger Göttinger ist offenbar während seines Aufenthalts in Ägypten verschwunden. Die Mutter bittet auf Facebook verzweifelt um Hilfe.

Zuletzt aktualisiert um 9.10 Uhr. Bereits am 2. Januar hatte die Mutter des Göttingers einen Brief an den deutschen Botschafter veröffentlicht, der mittlerweile auch bei Facebook kursiert. Demnach seien ihre beiden Söhne während ihrer Semesterferien am 27. Dezember für neun Tage nach Ägypten geflogen, wo sie ihren Großvater wiedersehen wollten. Ihr 24 Jahre alter Sohn sei am Flughafen von Grenzpolizisten grundlos festgehalten worden.

Obwohl dessen Bruder einen Tag später die deutsche Botschaft in Kairo informiert habe, gäbe es bislang kein Lebenszeichen des Verschwundenen. Später hätten ägyptische Bekannte und Verwandte der Familie in Deutschland mitgeteilt, dass ihr Sohn in der Hauptstelle des Geheimdienstes festgehalten werde. Eine Begründung dafür gebe es nicht. Laut dem HR-Magazin "Hessenschau" soll eine Verwechslung der Sicherheitsbehörden in dem nordafrikanischen Land der Grund für die Verhaftung des 24-Jährigen sein. Das Auswärtige Amt stehe in Kontakt mit den ägyptischen Behörden.

Zugleich wird ein 18-Jähriger aus Gießen in Ägypten vermisst und möglicherweise von den Sicherheitskräften festgehalten. Der Vater des jungen Mannes mit ägyptischen Wurzeln berichtete laut „Hessenschau“ , dass sein Sohn im Dezember nach der Ankunft in Luxor festgenommen worden sei. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gibt, ist derzeit noch unklar.

Der öffentliche Facebook-Post der Mutter