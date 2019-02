Jetzt gibt es Gewissheit: Bulldogge Memphis ist tot

Seit Mitte Dezember wurde die Bulldogge Memphis vermisst. Jetzt ist klar: Der Rüde ist tot.

Aktualisiert am 4. Februar, 12.45 Uhr - Ein Jäger hat das Tier in der Nähe von Niedersachswerfen gefunden. Memphis, eine Old English Bulldogge, war seiner Besitzerin am 11. Dezember 2018 bei einem Spaziergang im Bereich Mühlberg plötzlich davongelaufen.

Seitdem war der schwarz-weiße Hund verschwunden. Auch intensive Suchmaßnahmen, bei denen auch Suchhundestaffeln eingebunden waren, führten letztlich nicht auf die Spur des jungen Rüden.

Die Besitzer der Bulldogge hatten einen Finderlohn von 2000 Euro angesetzt.

Lesen Sie auch: Mischling ist 2018 Lieblingshund der Deutschen