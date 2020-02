Die Asylverfahren türmen sich: Verwaltungsgericht Göttingen ist überlastet

Göttingen - Das Verwaltungsgericht Göttingen ist immer noch stark durch die hohe Zahl an Asylverfahren belastet. Darauf hat Gerichtspräsidentin Stefanie Killinger anlässlich des Jahrespressegesprächs hingewiesen.

Zwar habe die Zahl der Neueingänge im vergangenen Jahr stark abgenommen. Doch immer noch seien 1148 Asylverfahren anhängig. Diese Verfahren seien meist sehr verhandlungsintensiv und nähmen auch in der Vor- und Nachbereitung viel Zeit in Anspruch.

Im vergangenen Jahr gingen insgesamt 1817 neue Verfahren beim Gericht ein. 435 Fälle betrafen Klage- und Eilverfahren zum Asylrecht. Gegenüber dem vorangegangenen Jahr sei dies ein Rückgang um rund 60 Prozent, sagte Killinger. 2018 hatte es knapp 1200 neue Asylverfahren gegeben, im Rekordjahr 2017 waren es 1928. „Allmählich normalisieren sich die Verhältnisse“, sagte die Gerichtspräsidentin.

Da das Verwaltungsgericht immer noch einen großen Berg an Altfällen abarbeiten müsse, habe sich jedoch die Verfahrensdauer erhöht. 2019 dauerten Klageverfahren vom Eingang bis zur Entscheidung durchschnittlich 12,4 Monate, 2018 waren es noch 10,2 Monate gewesen. 2017 betrug die durchschnittliche Verfahrensdauer dagegen nur 6,5 Monate.

Insgesamt waren zum Jahresende beim Verwaltungsgericht Göttingen 1933 Verfahren anhängig. 2019 erledigten die Richter insgesamt 2003 Verfahren, darunter befanden sich 613 Asylverfahren.

+ Dr. Stefanie Killinger, Präsidentin des Verwaltungsgerichts Göttingen © privat/nh

In 1165 Fällen handelte es sich um Klageverfahren. 415 dieser Verfahren endeten mit einem Urteil oder einem Gerichtsbescheid, in 330 Fällen wurde die Klage zurückgenommen, in 196 Fällen wurde der Streitfall für erledigt erklärt. Demnach waren nach Angaben des Gerichts in rund 26 Prozent der Fälle die betreffenden Bürger erfolgreich, in den meisten Fällen obsiegte die jeweilige Behörde.