Diebstahl: Vierfache Mutter aus dem Landkreis Göttingen muss erneut ins Gefängnis

Eine vielfach vorbestrafte Mutter von vier Kindern aus dem Landkreis Göttingen hat sich eine weitere Gefängnisstrafe eingehandelt.

Das Amtsgericht Göttingen verurteilte die in Untersuchungshaft sitzende 35-Jährige wegen zweifachen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Eine Strafaussetzung zur Bewährung kam für das Gericht nicht in Frage, da der Angeklagten angesichts ihrer zahlreichen Vorstrafen keine günstige Sozialprognose ausgestellt wurde. Erschwerend komme hinzu, dass sie mehrfach Straftaten unter Bewährung begangen habe. Das Gericht folgte mit seinem Urteil den gleichlautenden Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Zuvor hatte die 35-Jährige zwei Ladendiebstähle in Rosdorf eingeräumt. Laut Anklage hatte sie im vergangenen Herbst in einem dortigen Drogeriemarkt ein Glätteisen sowie in einer Buchhandlung zwei Kinderbücher entwendet. Die Staatsanwältin bescheinigte ihr eine hohe kriminelle Energie. Die Angeklagte sei eine Bewährungsversagerin, die sich von den Strafen nicht habe beeindrucken lassen. Zuletzt hatte das Amtsgericht Göttingen die 35-Jährige zu vier Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt.

Vor dem Landgericht Hannover ist gegen sie noch ein Berufungsverfahren wegen eines besonders dreisten Trickdiebstahls anhängig. Die 35-Jährige soll gemeinsam mit ihrem Partner in einer Seniorenresidenz in Hannover einem älteren Ehepaar Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Dabei sollen die beiden Angeklagten gezielt ihre damals zehn Jahre alte Tochter eingesetzt haben, um die Senioren abzulenken. Die 35-Jährige war erst wenige Wochen vor der Tat im Februar 2017 aus der Haft entlassen worden.

Das Amtsgericht Hannover verurteilte das Paar im Juni 2018 zu eineinhalb Jahren Haft. Trotz der vier Kinder sah das Gericht keinen Anlass, die Freiheitsstrafen zur Bewährung auszusetzen. Die Angeklagte hat Berufung eingelegt.

Auch bei dem Ladendiebstahl in dem Rosdorfer Drogeriemarkt hatte die 35-Jährige eine Tochter dabei gehabt. In den vergangenen zehn Jahren hat sie sich wegen diverser Diebstähle und anderer Delikte in Niedersachsen und Hessen vor Gericht verantworten müssen, unter anderem vor den Amtsgerichten Braunschweig, Göttingen, Hannover, Northeim und Kassel.

