Wandergesellen durften nicht in Lokhalle: Handwerker-Chef entschuldigt sich

Göttingen. Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft rudert zurück: Er entschuldigt sich dafür, während des Handwerker- und Universitätsballs, einige Wandergesellen nicht hereinzulassen.

Daraufhin hagelte es Kritik, vor allem in den sozialen Netzwerken. Die veranlasste ihn am Dienstag zu einer Pressemitteilung und Entschuldigung: „Ich habe einen Fehler gemacht und bedauere das sehr.“

Die Gesellen waren zur Lokhalle gezogen, hatten um Einlass gebeten, wollten vorsprechen und „ihrem Handwerk Hallo sagen“. KH-Geschäftsführer Andreas Gliem hatte das spontan abgelehnt, auch, weil er die „Handwerker und Handwerkerinnen im Saal nicht verärgern wollte, die ihre Eintrittskarten zum Ball mit 65 Euro bezahlen mussten“.

„Das war falsch“, sagte Gliem am Dienstag gegenüber unserer Zeitung. „Deshalb entschuldige ich mich öffentlich dafür.“

Eine Rolle für die Ablehnung habe auch gespielt, dass die Kreishandwerkerschaft den Ball zum ersten Mal nicht alleine, sondern gemeinsam mit der Universität veranstaltet habe. „Ich wollte keine ausschließlich handwerkerorientierte Entscheidung treffen“, sagt Gliem.

Der Fehler jedenfalls werde sich nicht mehr wiederholen, verspricht der KH-Geschäftsführer auch im Namen des Kreishandwerksmeisters Christian Frölich. Man sei lernfähig. Man nehme zur Kenntnis, dass viele Menschen diese Situation anders beurteilt hätten. In Zukunft sei er auf den Besuch der Wandergesellen vorbereitet. Man werde ihnen einen respektvollen Empfang, den die Handwerkskollegen auch verdienten, bereiten.

So wie sie ihn in der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft stets auch bekämen. Wöchentlich mehrfach begrüße man dort die Wandersleute und verteile stets eine „kleine monetäre Unterstützung“ sowie Getränke. Das sei ausnahmslos und immer so gewesen. So werde man es auch in Zukunft halten, schreibt Gliem.

Dass die Wandergesellen draußen bleiben mussten, hatten auch Ball-Besucher und andere Kommentatoren kritisiert: Martina Frigge-Filbir sprach auf Facebook für viele: „Man hat leider eine Chance versäumt, dem Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes den roten Teppich auszurollen.“

Andere sind weniger zimperlich: So schreibt ein User „Könige und Kaiser dürfen feiern, der Pöbel hat da nichts verloren ...“ Christel Laucke-Brandt sieht ein „Unmögliches Verhalten – statt stolz darauf zu sein, dass es noch Gesellen gibt, die die Tradition wahren, versetzt man ihnen einen Tritt ...“

Ballbesucherin Sandra Keil bedauert: „Ich hätte mich einfach für die Gesellen gefreut. Wir anderen Gäste hätten noch etwas über die Walz und die Menschen erfahren und es hätte doch vielleicht eine Win-Win-Situation für alle sein können ...“