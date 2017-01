Göttingen-Weende: Feuer im Vereinsheim Am Fuchsberg

Göttingen. Bei einem Feuer im Vereinsheim der Kleingartenkolonie Am Fuchsberg im Göttinger Stadtteil Weende ist am Dienstagabend ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden.

Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, weil Rauch aus dem Gebäude an der Wolfgang-Döring-Straße stieg. Die zuerst eintreffende Freiwillige Feuerwehr Weende war mit rund 15 Einsatzkräften als erste vor Ort. Ein Trupp ging mit schwerem Atemschutz in das Gebäude vor, ein weiterer Trupp stand zur Absicherung bereit. Auch die Berufsfeuerwehr rückte mit einem Tanklöschfahrzeug an.

Mit einem Druckluftgerät wurde Rauch aus dem Gebäude geblasen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einem C-Rohr, die Einrichtung der Küche wurde zerstört. Andere Räume sind durch den Rauch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie der Vereinvorsitzende Rainer Jachan unserer Zeitung vor Ort sagte, waren einige Mitglieder noch am Mittag in den Räumen gewesen. Auch zwei Stunden vor dem Brand sei von außen nichts zu sehen gewesen. Die Brandursache ist unbekannt, liegt aber in der Nähe einer Stromverteilung.

Der Kleingärtnerverein Am Fuchsberg ist mit einer Fläche von über 77.000 Quadratmetern einer der größten in Göttingen.