Göttingen wird an Fronleichnam zum Anlaufpunkt für Feiertagskunden

Besenmarkt in der Innenstadt

Freuen sich über Kunden, die sonst vielleicht nicht kommen: die beiden Woggon-Verkäuferinnen (von l inks) Irene und Birgit.

Was den normalen Arbeitnehmer in Niedersachsen vielleicht ärgert, freut die Einzelhändler in Städten wie Göttingen: Zu Fronleichnam, gesetzlicher Feiertag in den Nachbar-Bundesländer Hessen und Thüringen (regional), locken einige Innenstadt-Händler mit einem Besenmarkt auch Kunden von außerhalb.