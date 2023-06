Göttingen wird für drei Tage zum Spiele-Eldorado

Von: Bernd Schlegel

Bekommt den Göttinger Spatz: Spieleentwickler Christian Beiersdorf © privat/nh

Spielen steht an diesem Wochenende bei vielen Veranstaltungen in Göttingen im Mittelpunkt. Es treffen sich Autoren aus dem klassischen und dem digitalen Bereich.

Göttingen – Hunderte Autoren aus dem klassischen und dem digitalen Spielebereich werden von Freitag bis Sonntag, 2. bis4. Juni, bei einem Treffen in Göttingen erwartet.

Für das Publikum dürfte besonders der Sonntag, 4. Juni, von Interesse sein. Dann öffnet sich die Lokhalle von 9 bis 14 Uhr für alle zum „Göttinger Tag des Spiels“. Der Eintritt ist frei.

Lokhalle als Spiele-Eldorado

Doch auch am Samstag ist die Lokhalle ein Spiele-Eldorado. Spiele-Autoren, Verlage und Agenturen können dann unter sich kreative Prototypen neuer Spiele unter die Lupe nehmen. Höhepunkt des Programms am Samstag ist die Verleihung des Göttinger Spatz an Christian Beiersdorf.

Damit würdigt die Stadt besondere Leistungen des Autors: Über Jahrzehnte hinweg habe er sich in verschiedenen Funktionen innerhalb der Spieleautoren-Zunft aber auch weit darüber hinaus auf unvergleichliche Weise für das Kulturgut Spiel eingesetzt. 1990 begann er selbst Spiele zu entwickeln. 2001 gründete er die Agentur „Projekt Spiel“.

Der goldene Schlüssel“ ist bekannter Titel

Zu seinen bekannten Titeln gehört „Der goldene Schlüssel“, bei dem die Mitspieler das Geheimnis der Einhörner lüften müssen.

Tradition hat auch das Deutsche Nachwuchs-Spieleautoren-Stipendium. Es ermöglicht einwöchige Aufenthalte bei zwei Spieleverlagen, im Spielwaren-Fachhandel und bei einer Autorenwerkstatt. Am Samstag wird eine Jury die Prototypen der in der Vorauswahl qualifizierten Kandidaten testen und am Sonntag bekannt geben, wer das begehrte Stipendium gewinnt.

Digital-analoges Angebot

Neben diesem klassischen Spielebereich gibt es diesmal mit „Play Forward“ ein digital-analoges Angebot. Dieses Treffen läuft am Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Juni. Hier das Programm im Überblick:

Freitag, 2. Juni: 8 bis 13 Uhr Textadventures entwickeln – Game-Design-Workshop für Schulklassen im Literaturhaus; 10 bis 12 Uhr Serious Games in der Psychologie im Holbornschen Haus, 10 bis 18 Uhr: „Operation: Takeover“ – Escape Game in der Innenstadt; 13 bis 17 Uhr: Transformative Games im Holbornschen Haus; 14 bis 16.30 Uhr: Lego Serious Play im StartRaum; 14 bis 17 Uhr Bar-Camp „Räume des Spielens“ im Forum Wissen; 15 bis 16 Uhr Rundgang „Räume des Wissens“ im Forum Wissen; 17 Uhr Grand Opening im Kino Méliès; 19 bis 24 Uhr Gamecube, Tischtennis und Electro Beats im Gartenhaus Cafe

Samstag, 3. Juni: 10 bis 16 Uhr Welcome to Tabletop im Alten Rathaus; 10 bis 17 Uhr Pen & Paper Rollenspiel in der Musa; 10 bis 18 Uhr: „Operation: Takeover" – Escape Game in der Innenstadt; 10 bis 20 Uhr Speedruns mit Germench auf dem Markt; 10 bis 22 Uhr Spiele des Jahres 2023 zum Mitmachen in der Alten Mensa; 11 bis 17 Uhr Antike Brettspiele damals und heute im Forum Wissen; 11 bis 18 Uhr Game-Design Labor im Literaturhaus; 13 bis 19 Uhr TK-Rocket League Turnier im Lumière; 14 bis 14.45 Uhr Mario Kart mit Sterzik und Papfi auf dem Marktplatz; 14 bis 15 Uhr Premiere des Kindertheaterstücks „Next Level" im Werkraum; 14 bis 18 Uhr Fiktion trifft Realität im Kunsthaus; 15 bis 17 Uhr: Zufall Logistics Games auf dem Wilhelmsplatz; 19.30 bis 22 Uhr: Game of Minds mit jungen E-Sports-Profis im Lumière.

Sonntag, 4. Juni: 10 bis 16 Uhr Welcome to Tabletop im Alten Rathaus, 10 bis 17 Uhr Spiele des Jahres 2023 zum Mitmachen in der Alten Mensa; 10 bis 18 Uhr Speedruns mit Germench in Holbornschen Haus; 10 bis 18 Uhr: „Operation: Takeover" – Escape Game in der Innenstadt; 11 bis 18 Uhr Game-Design Labor im Literaturhaus; 14 bis 15 Uhr Pokémon Go-Stadtrallye am Gänseliesel; 14 bis 17 Uhr Animationen rund um das Kuqua im Kunsthaus; 14 bis 18 Uhr E-Sport zum Anfassen im Lumière; 15 bis 16 Uhr Rundgang „Räume des Wissens" im Forum Wissen; 16 bis 17 Uhr Kindertheaterstücks „Next Level" im Werkraum.

Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)