Zwei islamistische Gefährder aus Göttingen dürfen nicht nach Deutschland zurück.

Zwei abgeschobene salafistische Gefährder aus Göttingen dürfen nicht nach Deutschland zurückkehren.

Das hat das Verwaltungsgericht in der Uni-Stadt entschieden und wies die Klagen eines 29-jährigen Algeriers und eines 25-jährigen Nigerianers gegen ein vom niedersächsischen Innenministerium verhängtes unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot ab.

Die beiden in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Männer waren im Februar 2017 bei einer aufsehenerregenden Razzia gegen Islamisten in Göttingen in Abschiebehaft genommen worden. Der 25-jährige nigerianische Staatsangehörige und der 29-jährige Algerier wurden daraufhin in ihre Heimatländer abgeschoben.

Als erstes Bundesland

Niedersachsen hatte damit als erstes Bundesland von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit Mitteln des Ausländerrechts gegen islamistische Gefährder vorzugehen. Eine nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingeführte Bestimmung im Aufenthaltsgesetz ermöglicht es dem Innenministerium, gegen einen Ausländer aufgrund einer auf Tatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit oder einer terroristischen Gefahr ohne vorherige Ausweisung abzuschieben. Beide Männer hatten gegen ihre Abschiebung geklagt – ohne Erfolg.

Göttingen: Anschlagspläne bekannt

Das Bundesverwaltungsgericht befand die Maßnahme für rechtmäßig. Beide Kläger seien seit Längerem in der radikal-islamistischen Szene in Deutschland verankert gewesen und hätten mit der Terror-Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS) sympathisiert. Außerdem hätten sie mehrfach Gewalttaten unter Einsatz von Waffen angekündigt.

Die Göttinger Polizei hatte vor der Razzia monatelang gegen sie ermittelt. Aus der Telefonüberwachung und Auswertung der Chat-Kommunikation ergab sich, dass der Nigerianer einen Anschlag in Deutschland begehen wollte und darüber diskutierte, ob er diesen Anschlag mit einer Autobombe, einem Messer, einem Auto oder Lastwagen verüben solle. Der Algerier hatte regelmäßig an Treffen der Salafistenszene teilgenommen und in Telefonaten über Messerattacken gesprochen.

Das Gericht begründete:

Da von den Klägern eine besondere Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ausgehe, müssten sie die einschneidenden Folgen für ihre persönliche Lebensführung hinnehmen. Der Nigerianer hatte auch geltend gemacht, dass Mutter und Bruder nach wie vor hier lebten.

Die Mutter sei krank, schwerbehindert und auf den Rollstuhl angewiesen. Sie könne nur schwer nach Nigeria reisen, um ihn zu besuchen. Auch habe er sich seit der Abschiebung charakterlich verändert. Laut Gericht ist aber nicht ersichtlich, dass er ernsthaft und glaubhaft vom Plan eines Terroranschlags Anstand genommen hat.