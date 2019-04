Göttingens Oberbürgermeister Köhler: SuedLink-Plan nicht akzeptabel

SuedLink-Planungen: In diesem Korridor zwischen Elliehausen und Esebeck soll die Gleichstrom-Trasse verlegt werden

Göttingen – Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler lehnt den geplanten Verlauf der Stromtrasse SuedLink mitten durch die Ortschaften westlich von Göttingen kategorisch ab.

Das Stadtoberhaupt macht deutlich: „Die geplanteSuedLink-Trasse ist für unseren Siedlungsraum und auch aus Naturschutzgründen nicht akzeptabel. Wir sagen daher deutlich Nein zum SuedLink durch Göttingen.“

Die Auswirkungen der unterirdischen Stromleitungen sind aus der Sicht von Köhler weder ausreichend erforscht noch langfristig erprobt. Deshalb könne eine Trasse nicht entlang bebauter Bereiche führen, unterstreicht der Oberbürgermeister. Und weiter: „Der Westen ist der einzige Bereich, in dem es für unsere Stadt noch Entwicklungspotenzial gibt. Das lassen wir uns durch die geplante Trassenführung nicht zerstören. Bereits die Wahle-Mecklar-Leitung führt durch das westliche Stadtgebiet, für eine zweite Trasse ist kein Spielraum mehr vorhanden.“

Mit dem hessischen Werra-Meißner-Kreis steht laut Oberbürgermeister Köhler ein Verbündeter zur Seite, der eine Trassenführung „West“ ebenfalls nicht akzeptiert.

Köhler: „Gemeinsam haben wir jetzt ein Gutachten in Auftrag geben, das die Raumwiderstände untersuchen soll.“ Ergebnisse aus dem Gutachten werden für Mitte April erwartet und in die Stellungnahme der Stadt eingearbeitet. Auch der Landkreis Northeim habe ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben.

Zudem verweist Köhler auf einen öffentlichen Info-Markt, zu dem der Netzbetreiber Tennet eingeladen hat. Dieser findet für den Landkreis Göttingen am Montag, 29. April, von 16 bis 19 Uhr im Bürgerhaus in Bovenden statt.

Scharfe Kritik an der geplanten Trassenführung im Göttinger Westen übt auch die CDU-Ratsfraktion. Die Christdemokraten wollen sich deshalb für die Osttrasse über Duderstadt einsetzen. „Wir müssen die unbestrittene Last der Energiewende auf allen Schultern gleichmäßig verteilen. Dass nun neben dem Wahle-Mecklar-Erdkabel mit dem SuedLink eine zweite Höchstspannungs-Stromtrasse zu uns ins westliche Stadtgebiet kommen soll, die unsere Ortsteile durchtrennt und einkesselt und damit unsere Umwelt und Entwicklung in nicht absehbarer Art und Weise beeinträchtigen wird, dagegen setzen wir uns entschieden zur Wehr“, sagte Ratsmitglied Katharina Schüle-Rennschuh zu den Plänen.

Außerdem will die Bürgerinitiative Gegenwind Groß Ellershausen/Hetjershausen im Internet Argumentationshilfen für Einwendungen veröffentlichen. Weitere Informationen gibt es auf einereigenen SuedLink-Seite der Stadt Göttingen.