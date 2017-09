Göttinger Akademiewoche: Zeit für ein neues Europa?

"Zeit für ein neues Europa?“ lautet der Titel der öffentlichen Vortragsreihe in dieser Woche in Göttingen.

Göttingen. Brexit, Flüchtlingsströme, Schuldenkrise – die Europäische Union scheint derzeit vor allem mit Problemen beschäftigt zu sein. In der 13. Göttinger Akademiewoche wollen Wissenschaftler und Europaexperten Denkanstöße zur Weiterentwicklung der EU geben.

Die viertägige Reihe wurde von der Akademie der Wissenschaften in Kooperation mit der Stadt Göttingen konzipiert. Das Programm hat die „Arbeitsgruppe Europa“ der Göttinger Akademie zusammengestellt, zu der Prof. Kilian Bizer, Prof. Andreas Busch, Prof. Renate Ohr, Prof. Frank Schorkopf und Prof. Stefan Tangermann gehören. Im Kern soll es um folgende Fragen gehen: Brauchen wir für den gemeinsamen Weg mehr oder weniger Europa? Was hat den Erfolg Europas ausgemacht, und wodurch ist die Situation gekippt? In welcher Form kann kritische Opposition Einfluss ausüben? Wie können wir zur Einheit finden und zugleich Vielfalt bewahren?

Liste der Kümmernisse

Fakt sei, dass Europa in Bewegung sei und dies uns in Unruhe versetze, heißt es in einer Pressemitteilung der Akademie. „Zwar geht es uns Deutschen gut, wir gelten als Hauptprofiteure der Europäischen Integration, doch kann das so bleiben?“ Brexit, Flüchtlingsströme, Schuldenkrisen seien die großen Themen, Vermögensentwertungen, Überbürokratisierung, Intransparenz und Einengung der nationalen Politikgestaltung weitere Posten auf der Liste der Kümmernisse, heißt es.

Die Vorträge beginnen an vier aufeinander folgenden Abenden jeweils um 18.15 Uhr im Alten Rathaus (Göttingen). „Weniger Europa ist mehr Europa“ lautet am Montag, 18. September, die These von Publizist Thomas Schmid, der zuletzt Chefredakteur und Herausgeber der Welt-Gruppe war. Die EU brauche einen neuen Anschwung, der nicht mehr der Idee des „Mehr Europa“ um jeden Preis folge, meint Schmid.

Wie aus der Erfolgsgeschichte Europas eine Krisengeschichte werden konnte, will Politikwissenschaftler Peter Graf Kielmansegg am Dienstag, 19. September, erklären. Ob die Vielzahl der Sprachen ein Fluch oder ein Segen für die politische Gemeinschaft sind, ist am Mittwoch, 20. September, das Thema von Jürgen Trabant, bis 2013 Professor für Europäische Mehrsprachigkeit in Bremen.

Zum Abschluss spricht am Donnerstag, 21. September, Luuk van Middelaar, Prof. für EU-Recht und Europastudien (Leiden), darüber, was Europa für das Überleben der Union tun muss. Nach jedem Vortrag können die Zuhörer mit den Experten diskutieren. Der Eintritt ist frei. Programm unter:http://adw-goe.de