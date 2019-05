Göttinger Albani-Kirche: Endlich sind die Glocken da 

Das Geläut der Göttinger Albani-Kirche kann bald wieder in voller Schönheit erklingen. Anfang der Woche sind zwei neue Glocken in Göttingen eingetroffen.

Noch in dieser Woche sollen sie in den Turm der Kirche wandern. Im Juni findet nach einem Probeläuten die Weihe der Glocken statt. Bei der Gemeinde ist die Freude natürlich groß. Schließlich hatte es mehrfach Probleme mit dem Guss gegeben.

Diese Glocken hatten die Prüfung nicht überstanden und konnten deshalb nicht nach Göttingen gebracht werden. Inzwischen stehen die beiden neuen Glocken auf dem Rasen vor der Kirche.

Ursprüngliche Glocken wurden im 2. Weltkrieg konfisziert

Im Zweiten Weltkrieg waren die ursprünglichen Glocken der Albani-Kirche konfisziert worden. In den 50er-Jahren musste gespart werden. Deshalb gab es damals nur Glocken aus Eisen. Der Zahn der Zeit und der Rost hatten sie stark angegriffen. Sie mussten deshalb ausgetauscht werden.

Das neue Geläut wird zukünftig wieder vier Bronze-Glocken umfassen. Für die neuen Glocken, die zusammen etwa 300 000 Euro kosten, hatte die Gemeinde Spenden eingeworben. Vor mehr als zwei Jahren wurde der Auftrag an eine Gießerei im Münsterland vergeben.

Doch beim ersten Guss gab es ein Problem. Die zwei großen Glocken in den Tonen B’ und C’ waren misslungen. Sie mussten wieder eingeschmolzen werden.

Mehrere Versuche die Glocken zu gießen scheiterten

Doch damit nicht genug: Zwei weitere Versuche, die großen Glocken zu gießen, misslangen ebenfalls. Erst im vierten Guss gelang endlich das gewünschte Ergebnis. Auch Andreas Philipp, Glockensachverständiger der Hannoverschen Landeskirche, bestätigte, dass mit den beiden großen Glocken jetzt alles in Ordnung ist.

Jetzt können die beiden neuen Exemplare neben den beiden kleineren G’- und ES’-Glocken im Turm aufgehängt werden. Die größte der vier Albani-Glocken wiegt mehr als 3300 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 1,74 Metern. Die zweite neue Glocke hat ein Gewicht von gut 2300 Kilogramm und einen Durchmesser von 1,54 Metern.

Die Albani-Kirche, die älteste Kirche Göttingens, war vor der Ersterwähnung der Stadt im Jahr 953 bereits vorhanden. Die heutige Kirche entstand zwischen 1423 und 1467. Vor 24 Jahren wurde der Turm saniert.

Gottesdienst, Probeläuten und Weihen

Vor der Albani-Glockenweihe stehen noch viele Aktionen an: Am Himmelfahrtstag, 30. Mai, beginnt um 10 Uhr an den Glocken ein ökumenischer Gottesdienst. Zur Predigt geht es in die Kirche. Die neuen Glocken werden am Freitag, 31. Mai, um 11 Uhr per Kran in den Turm gehoben.

Das Probeläuten ist am Donnerstag, 20. Juni, für 11 Uhr vorgesehen. Die Glockenweihe beginnt am Sonntag, 23. Juni, um 15 Uhr. Höhepunkt ist ab 17.45 Uhr das Geläut aller Stadtkirchen in einer speziellen Reihenfolge.