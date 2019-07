Der Altstadtlauf in Göttingen sorgt am Mittwoch für Bus-Umleitungen

Göttinger Altstadtlauf: Im vergangenen Jahr gingen mehr als 4000 Sportler bei dem Großereignis an den Start.

Die Wettbewerbe zum Altstadtlauf in Göttingen sind ausgebucht. Zu dem Event am Mittwoch müssen vor allem Buskunden mit Behinderungen rechnen.

Mehr als 4000 Sportler wollen am Mittwoch, 3. Juli, beim Göttinger Altstadtlauf an den Start gehen. Inzwischen ist klar: Alle Wettbewerbe sind restlos ausgebucht. Und: Insbesondere Buskunden müssen mit Behinderungen rechnen.

Start und Ziel sind am alten Rathaus

Trotzdem sind natürlich möglichst viele Zuschauer willkommen. Sie können die Hobby-Sportler ab 18.30 Uhr (Start des Youngsterlaufes) entlang der Rennstrecke in der City so richtig anfeuern. Start und Ziel sind am Alten Rathaus zu finden. Weitere Starts sind für 18.40 Uhr (Schnupperlauf), 19 Uhr (GT-Firmencup), 19.40 Uhr (Mittelstrecke) und 20.20 Uhr (NovelisCup) vorgesehen.

Vereinzelte Straßen sind gesperrt

Die Läufe werden durch weitgehend verkehrsberuhigten Straßen geführt. Deshalb ist die Individualverkehr nicht stark betroffen. Gesperrt sind insbesondere die Groner Straße, der Papendiek, die Prinzenstraße und der Stumpfebiel.

Größere Behinderungen gibt es allerdings im Stadtbus-Verkehr. Ab dem späten Nachmittag werden die Busse um die Altstadt herum umgeleitet. Wer seinen Bus erreichen will, der sollte auf die Haltestellen entlang des Altstadtrings beziehungsweise zum Bahnhof ausweichen.

Wer am Mittwoch in den späten Nachmittagsstunden in der City einkaufen möchte, muss ebenfalls mit Beeinträchtigungen rechnen, da ein Teil der Fußgängerzone für die Läufe eingeengt werden muss.

Mehr Informationen gibt es unter goettinger-altstadtlauf.de.