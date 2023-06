Göttinger Archäologen entdecken ältestes Eisenzeithaus nahe Athen

Gebäude aus dem 10. Jahrhundert vor Christus

So sehen Entdecker aus: Forscher der Universität Göttingen legten nahe Athen das dort bisher älteste bekannte eisenzeitliche Haus frei.

Archäologen der Universität Göttingen bezeichnen den Fund in Griechenland als „unerwartet, wichtig und einzigartig“.

Göttingen/Athen - Die Entdecker sind begeistert. Sie haben in Thorikos (Griechenland) südlich von Athen das früheste eisenzeitliche Haus Athens entdeckt und in mühevoller Handarbeit zum Teil ausgegraben. Die Begeisterung hat einen Grund, denn Gebäudestrukturen aus der Zeit vom 10. bis 9. Jahrhundert vor Christus sind in der Region bislang nirgendwo ausgegraben worden.

Die altertümliche Siedlung liegt im Gebiet des antiken Silberbergbaus, 60 Kilometer von Athen entfernt. Dort gibt es mykenische Kuppelgräber und eine klassische Siedlung mit Wohnhäusern, Produktionsstätten, Heiligtümern, dem Theater und Grabstätten.

Bronzezeithäuser liegen nah oberhalb der Meeresküste

Die alten Bronzezeithäuser-Reste liegen aber ganz nah und relativ ungeschützt nur 20 Meter oberhalb der Meeresküste. Die Forscher vermuten: „Vom Meer drohte damals also offenbar keine Gefahr.“ Erst im Laufe des 8. Jahrhunderts vor Christus habe sich die Siedlungstätigkeit auf das mehr als 100 Meter hohe Hügelplateau verlagert.

Als die Archäologen der Unis Göttingen und Gent (Belgien) 2019 eine Mauerecke freilegten, vermuteten sie: Das ist ein klassischer Grabbau. „Es hat sich aber herausgestellt, dass es dort zuvor keine Bestattung gab, sondern ein Gebäude des 10. bis 9. Jahrhunderts vor Christus“, berichtet Professor Johannes Bergemann, Direktor des Archäologischen Instituts der Uni Göttingen.

Göttinger Uni-Archäologen legten 2022 weitere Gebäudeteile in Griechenland frei

2022 machten die Forscher weiter, buddelten und legten weitere Gebäudeteile frei. Und siehe da: eine Handvoll weitere Räume wurden deutlich. Im größten Raum lagen noch Kiesel im Verband, die auf einen gepflasterten Hof hindeuten. Eine Analyse anorganischer und organischer Merkmale des Gesteins schließlich brachte die Gewissheit: Das Haus wurde zwischen 950 bis 825 vor Christus benutzt.

Dass es damals ein Wohnhaus gewesen sein könnte, darauf deuteten Mahlsteine für Getreide hin. Die Untersuchung lässt auch Rückschlüsse auf die Bewohner zu: „Die differenzierte Struktur des Wohnhauses spricht entweder für eine komplexe Gesellschaft oder bereits eine entwickelte soziale Hierarchie“, schildert Bergemann und verrät auch, wie es weitergehen wird: „Naturwissenschaftliche Analysen werden zeigen, ob es hier eine Tierzucht gab und ob in dieser Zeit das für die Gegend typische Silbererz abgebaut wurde.“

Im Sommer 2023 graben Göttinger Archäologen in Thorikos weiter

Im Sommer werden die Göttinger Archäologen wieder nach Thorikos reisen und weiterarbeiten, wollen dann die Häuseranlage komplett ausgraben, archäologisch, naturwissenschaftlich untersuchen und analysieren. Dabei können sie auf die Unterstützung der Gerda-Henkel-Stiftung setzen, sie gibt 82 000 Euro für das spannende Projekt. (Thomas Kopietz)