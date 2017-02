Göttinger Arzt erhält Förderung für Forschung

Göttingen. Dr. Nikolai Schuelper, ärztlicher Mitarbeiter im Bereich der Medizindidaktik an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), erhält eine finanzielle Förderung.

Der Stifterverband unterstützt das Projekt „Serious Games - virtuelle Simulation in der Hochschule“ mit 15.000 Euro.

Spiele zum Lernen

Serious Games sind Computerspiele, bei denen realitätsnahe Simulationen mit spielerischen Elementen verbunden werden. Ziel des ausgezeichneten Forschungsprojekts ist es zu erproben, wie Serious Games zur Ausbildung in der medizinischen Lehre integriert werden können.

Schuelper hat in Göttingen Humanmedizin studiert und ist seit 2011 an der UMG tätig. Neben seiner Tätigkeit in der Medizindidaktik ist er in der Klinik für Hämatologie und medizinische Onkologie tätig und absolviert den Postgraduiertenstudiengang Master of Medical Education.