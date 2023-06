Vom Skalpell bis zum OP-Roboter: „Göttinger Aufschneidertag“ lockte angehende Mediziner

Von: Heidi Niemann

„Aufschneidertag“ der Universitätsmedizin Göttingen (UMG): Ein besonderes Highlight war das Arbeiten mit dem daVinci-Operationsroboter. Oberarzt Jan Keck zeigt den Medizinstudierenden einen der Roboterarme. © Heidi Niemann

Der „Aufschneidertag“ der Uni-Klinik in Göttingen gibt Studierenden der Medizin Einblicke in die Chirurgie. Nun war es an der UMG wieder soweit.

Göttingen – Das ist mal ein Name für eine Berufswerbeveranstaltung: „Göttinger Aufschneidertag“. Adressaten für die Aktion in der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) sind dabei keineswegs Redner, die ihre Auftritte aufpeppen wollen, sondern angehende Mediziner.

24 Medizinstudierende aus den Semestern vier bis sechs, die zuvor ein Bewerbungsverfahren duchlaufen hatten, konnten sich dabei intensive Einblicke in das Handwerk und die Tätigkeitsfelder der Chirurgie verschaffen. Ziel sei es, Interesse für die chirurgischen Fächer zu wecken und Studierende bereits früh für ein Engagement in den Kliniken zu begeistern, sagte Professor Michael Ghadimi, Direktor der UMG-Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie.

Intensive Einblicke ins Handwerk eines Chirurgen: „Göttinger Aufschneidertag“ an der Uni-Klinik

In diesem frühen Stadiumhaben Medizinstudierende meist noch wenig Berührung mit der Chirurgie, machen sich aber schon Gedanken darüber, welche Fachrichtung sie später einmal einschlagen wollen. Der „Aufschneidertag“ soll dazu beitragen, dasssie die Chirurgie als späteres Arbeitsfeld in Erwägung ziehen – und sich bestenfalls am Ende dafür entscheiden, sagte der Intensivmediziner und Koordinator der Veranstaltung, Thorsten Perl.

„Nähkurs“ an einem Schweinsfuß: Manuel Santander zeigt einem Studierenden, worauf man beim Nähen und Knoten achten muss. © Heidi Niemann

Die meisten Workshops liefen im Studentischen Trainingszentrum Ärztlicher Praxis und Simulation (STÄPS) in Kleingruppen von je drei Personen ab. Anfangs ging es um jene filigranen Tätigkeiten, die seit jeher die handwerkliche Grundlage der Chirurgie bilden: Nähen und Knoten.

Die Studierenden übten den Umgang mit Nadel und Faden an Schweinefüßen. Dabei wurden sie von Ärzten angeleitet und unterstützt, auch von Manuel Santander: „Wenn der Knoten nicht fest genug ist, kann es bluten“, erklärte er. Beim Hantieren mit Nadel und Faden müsse man auch immer auf die Position der Hände achten: „Die dürfen sich nicht kreuzen.“

So geht man mit Nadel und Faden um: Studenten üben beim „Aufschneidertag“ an der Göttinger Uni-Klinik

In Workshops ging es um weitere chirurgische Tätigkeitsfelder. Während eine Gruppe sich mit dem Anlegen eines Bypasses beschäftigte, ging es im Nebenraum um die Rekonstruktion einer Herzklappe. Die dritte Gruppe übte, wie man per Laboroskopie eine Gallenblase entfernt.

Immer wurde mit tierischen Organen gearbeitet, in diesem Fall mit Leber und Gallenblase vom Schwein. Beim modellhaften Üben dieses minimalinvasiven Eingriffs war Teamwork gefragt: Während ein Studierender die Kamera im Bauchraum führte, steuerte der zweite die OP-Instrumente.

Dabei blickten sie ständig auf den Video-Bildschirm, verfolgten jede Bewegung. Vor allem die Hand-Augen-Koordination erfordere einige Übung, so die Ärztin Lena-Christin Conradi. Die Studierenden kamen damit gut klar: Beim Auslösen der Gallenblase sei alles intakt geblieben, lobte Conradi. „Da blutet nichts, so soll es sein.“

Workshop mit dem „daVinci-Robotersystem“ beim „Aufschneidertag“ an der Göttinger Uni-Klinik

Der spannendste Workshop fand im OP-Bereich statt, wo mit dem daVinci-Robotersystem gearbeitet werden konnte. Bei diesen minimalinvasiven Eingriffen arbeitet der Operateur nicht direkt am Patienten, sondern sitzt an einer Konsole und bedient von dort aus die entsprechenden Instrumente.

Jede dieser Bewegungen wird direkt auf den Roboter übertragen. Auch bei dieser OP-Technik kommt es auf die Hand-Augen-Koordination an. Oberarzt Jan Keck zeigte den Studierenden nicht nur, wie man die Griffe und Schalter bedient, sondern auch, wie man die Sitzposition richtig einstellt „Das ist dann ein sehr angenehmes und schonendes Arbeiten, das richtig viel Spaß macht“, sagte er.

Die Studierenden waren fasziniert: „Das war besonders toll, dass wir den Roboter ausprobieren konnten“, sagte eine Teilnehmerin. Einer Studentin hat vor allem die Bypass-Operation am Herzen gefallen: „Das feine Arbeiten an den Gefäßwänden war eine sehr spannende und fordernde Tätigkeit.“ Die meisten waren rundherum begeistert: „Einfach ein toller Tag!“, meinte eine Studentin.

Klinikdirektor Michael Ghadimi freute sich über die positive Resonanz und bemerkte: Eine einmalige Veranstaltung reiche nicht aus, um Studierende für die Chirurgie zu begeistern: „Wir müssen uns auch darum kümmern, dass sie dieses Interesse im weiteren Verlauf ihres Studiums nicht wieder verlieren.“ (Heidi Niemann)