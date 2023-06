Göttinger Barkeeper Robin Lühert schenkt wieder ganz stark ein

Von: Thomas Kopietz

Robin Lühert, Barkeeper in „Bar + Café Esprit“ in Göttingen, hat erneut einen Preis für sein hochprozentigen Künste beim Mixen von Cocktails erhalten. © Dietrich Kühne/nh

Die nächste Auszeichnung: Barkeeper Robin Lühert aus Göttingen wird bei internationalem Cocktailwettbewerb mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Göttingen - Barkeeper Robin Lühert aus der„Bar + Café Esprit“ in der Göttinger Innenstadt zählt erneut zu den besten Barkeepern im deutschsprachigen Raum.

Lühert erhielt beim „Made in GSA-Cocktailwettbewerb“ einen Sonderpreis in der Kategorie „Gin, Wacholder &S Steinhäger“. Gesamtsiegerin bei dem Wettstreit, an dem Barkeeper aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnehmen, wurde eine Barfrau. Pia Köfler aus dem „Karel Korner“ in Luzern.

Sonderpreis bei Cocktailwettbewerb geht an Göttinger Barkeeper Robin Lühert

Platz zwei holte Vera Steiner aus dem „Stage12“-Hotel in Innsbruck. Dritter wurde der Bremer Henrik Galla aus dem „Lugger“.

Robin Lühert war 2021 Zweiter beim GSA geworden. Erst im vergangenen Jahr gewann der 34-Jährige die Deutsche Cocktail-Meisterschaft mit seinem Drink „Around the World“. (tko)