Göttinger Bierfest: Drei Tage im Zeichen des kühlen Blonden

„Bier her, Bier her, oder ich fall’ um“, dichtete einst Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ein ähnliches Motto könnten die Besucher des Göttinger Bierfestes verfolgen.

Das Fest findet von Donnerstag, 27. Juni, bis Samstag, 29. Juni, auf dem Waageplatz statt. Laut Ankündigung des Veranstalters GiG Linden können die Besucher unter freiem Himmel Craft-Biere aus aller Herren Länder verkosten.

Mit dem Bierfest, das es in insgesamt 15 deutschen Städten gibt, will der Veranstalter einen Querschnitt der nationalen und internationalen Braukunst geben – „einen Einblick in die grenzenlose Vielseitigkeit des Bierbrauens“, wie es in der Ankündigung heißt. Um die Besucher auf den Geschmack kommen zu lassen, sei eine gute Beratung an jedem Stand selbstverständlich.

Zur Eröffnung gibt es ein exklusives Craft-Bier-Tasting

Es gibt auch ein spezielles „Bierfest-Bier“, das die „neue Braukultur“ widerspiegeln soll. Es ist an ein IPA (India Pale Ale) angelehntes India Pale Lager mit 6,1 Prozent Alkoholgehalt und fruchtigen Zitrusnoten.

Beginn des Bierfestes auf dem Göttinger Waageplatz ist am Donnerstag und Freitag jeweils um 17 Uhr, am Samstag bereits um 14 Uhr. Zur Eröffnung am Donnerstag gibt es auch ein exklusives Craft-Bier-Tasting. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.