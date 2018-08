Göttinger Biowärmezentrum: Die Bauarbeiten haben begonnen

Göttingen. Die Bauarbeiten zum Göttinger Biowärmezentrum laufen schon, der aktuelle Spatenstich erfolgt in der kommenden Woche. Der Widerstand gegen das Projekt ist in der Öffentlichkeit ungebrochen, nun gibt es sogar eine Petition.

Die Stadtwerke Göttingen wollen den Anteil an erneuerbaren Energien im Fernwärmenetz steigern. Deshalb hat am Maschmühlenweg/Ecke Hildebrandstraße (unten links) der Bau eines BioWärme-Zentrums begonnen. Es ist eine Kombination aus einem Holzhackschnitzel-Kessel und einer Holzvergaser-Anlage. In der kommenden Woche soll der offizielle Spatenstich erfolgen.

Das Projekt ist in der Kommunalpolitik und in der Öffentlichkeit umstritten. Unter anderem werden Belastung von Feinstaub befürchtet. Unterdessen gibt es eine Petition im Internet gegen das Projekt. Sie ist im Internet zu finden. Bislang setzen sich 257 Unterstützer für einen Baustopp ein.

