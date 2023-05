Göttinger Blechbläser feiern ihren runden Geburtstag

Kreisposaunenfest

+ © privat/nh Gründung vor fünf Jahrzehnten: Der Posaunenchor der Göttinger St. Johannisgemeinde lädt zu einem Festwochenende ein. © privat/nh

Seit 50 Jahren besteht der Posaunenchor der Göttinger St. Johannisgemeinde. Das ist Grund genug für ein Aktionswochenende mit Kreisposaunenfest und Festgottesdienst.

Göttingen – Mit einem Festwochenende feiert der Posaunenchor der Göttinger St. Johannisgemeinde sein 50-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist das Kreisposaunenfest.

Das findet am Samstag, 3. Juni, um 18 Uhr in der St. Johanniskirche statt. Dabei wird unter der Leitung von Kreisposaunenwart Christoph Rühling eine Motette erklingen. Das geistliche Wort hat Göttingens Superintendent Dr. Frank Uhlhorn.

Festgottesdienst in St. Johannis

Am Sonntag, 4. Juni, spielt der Johannischor um 11 Uhr während eines Festgottesdienstes mit Superintendent Uhlhorn in St. Johannis – dann unter der Leitung von Johannes Ulbrich.

Das Besondere unseres Posaunenchors ist der unverwechselbare Blechbläsersound und das Repertoire.

Der Posaunenchor von St. Johannis wurde 1973 auf Initiative des damaligen Leiters Ernst Puschmann und des früheren Pastors Klaus Reichmuth aus der Taufe gehoben. Anfangs bestand der Chor aus sechs bis zehn Mitgliedern, meist aus den Familien Puschmann und Reichmuth. So soll der Pastor seine Sohne für den Chor verpflichtet haben. Pastor Reichmuth setzte sich bis zu seinem Ruhestand 1989 aktiv für die Posaunenchorarbeit ein.

Martinsumzug und das Kurrende-Spielen

Anfangs gestaltete der Chor ab 1974 den Martinsumzug und das Kurrende-Spielen am ersten Advent mit. Diese Traditionen werden bis heute fortgesetzt. Mit den Jahren wuchs der Chor stetig an und hat momentan etwa 35 Mitglieder. Ab den 1990er Jahren stieg die Qualität des Chores durch eine Fusion mit dem Chor der Evangelischen Studierenden- und Hochschulgemeinde weiter. Das führte auch zu einer deutlichen Verjüngung. Der Posaunenchor begann mit der Gestaltung von Motetten an St. Johannis und startete regelmäßige Chorausfahrten.

„Das Besondere unseres Posaunenchors ist der unverwechselbare Blechbläsersound und das Repertoire“, sagt Leiter Johannes Ulbrich. „Im Vergleich zu Blaskapellen ist unser musikalisches Spektrum sehr weit ausgerichtet: Von Renaissance bis moderne Popsongs und Funk ist für jeden etwas dabei.“

Ausschließlich Blechblasinstrumente sind vertreten

Im Chor sind ausschließlich Blechblasinstrumente vertreten, also Trompeten, Flügelhörner, Waldhörner, Posaunen, Bariton und Tuba.

Neue Gesichter seien jederzeit willkommen, so Ulbrich. Und: Nach Corona hat die Anfängerausbildung wieder begonnen. Eine kleinere Gruppe von etwa fünf Leuten unterschiedlichen Alters probt einmal wöchentlich unter Leitung von Michael Ehlers. Über das Posaunenwerk können Instrumente auch geliehen werden. (Bernd Schlegel)