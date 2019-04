Göttinger Boat-People-Project wird vom Bund ausgezeichnet

Aktuelles Stück: Boat People Project überzeugte in seiner neuen Spielstätte im Göttinger Stadtteil Grone mit seiner Inszenierung „Schwesternherz“.

Großer Erfolg für das Göttinger Boat People Project: Es ist einer von elf Gewinnern des Theaterpreises des Bundes.

Eine Jury wählte das Theaterprojekt, das sich vor allem mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt und eine neue Form des Theaters ins Leben gerufen hat, aus bundesweit 119 Bewerbungen aus. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von je 75 000 Euro dotiert.

Zu der Ehrung gratulierten die beiden Göttinger Bundestagsabgeordneten Fritz Güntzler (CDU) und Thomas Oppermann (SPD). „Das Boat People Project ist ein besonderes Aushängeschild für die Theaterstadt Göttingen und ich freue mich, dass es durch den Gewinn so eine tolle Anerkennung erfährt“, sagte Güntzler.

Aus dem HNA-Videoarchiv: Aufführung von Boat People Project

Aus Sicht von Oppermann ist das Boat People Project ein gelunger Ansatz, die Erfahrungen und Erlebnisse von Flüchtlingen aufzugreifen. „Die künstlerische Aufarbeitung ist kulturell ambitioniert, hochpolitisch und zugleich ein wichtiger Beitrag für die Integration von Migrantinnen und Migranten“, sagte Oppermann am Mittwoch.

Boat People Project hat erst in diesem Jahr seine Spielstätte Werkraum im Stadtteil Grone eingeweiht. Dort spielt das Theaterprojekt in neuen Räumen an der Stresemannstraße 24c.

Der Theaterpreis des Bundes wird in diesem Jahr bereits zum dritten Mal verliehen. Mit ihm sollen gerade kleine und mittlere Theater und deren künstlerische Arbeit gewürdigt werden. Die Verleihung des Preises findet diesmal am 27. Mai im Theater Gera statt. Mehr Informationen zu dem Projekt gibt es unter boatpeopleprojekt.de