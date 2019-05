Göttinger Boat People Projekt räumt Theaterpreis des Bundes ab

Preisgeld von 75.000 Euro

+ © Boat People Projekt/nh Erfolg für das Boat People Projekt: Die Göttinger Initiative gewann den Theaterpreis des Bundes. Die Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 75 000 Euro verbunden ist, wurde in Gera überreicht. © Boat People Projekt/nh

Die Göttinger Theater-Initiative Boat People Projekt ist am Montag als eine von elf Bühnen in Deutschland in diesem Jahr mit dem Theaterpreis des Bundes geehrt worden.