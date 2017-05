Göttinger Buchreihe über Andreas Rudolff Bodenstein: Der kaum beachtete Reformator

Langzeitprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft

+ © dpa Die Schlosskirche in Wittenberg: Karlstadt brachte vor 500 Jahren wie Luther Thesen an der Kirche an. © dpa

Göttingen/Wittenberg. Andreas Rudolff Bodenstein von Karlstadt brachte vor 500 Jahren wie Luther Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg an. Jetzt erscheint in Göttingen eine Gesamtausgabe des kaum beachteten Reformators.