Aktivisten holen Hambacher Forst nach Göttingen

Göttingen. Göttinger Aktivisten haben mit einer Baumpflanz-Aktion gegen die offenbar bevorstehende Rodung des Hambacher Forsts (in Nordrhein-Westfalen) demonstriert.

Die „Anti-Atom-Initiative“ hat laut eigenen Angaben am Montagabend in Göttingen vor den Büros von CDU, SPD und FDP Bucheckern und Eicheln eingepflanzt, die sie am vergangenen Wochenende bei Protesten im Hambacher Forst gesammelt hatten.

Beim Einpflanzen hätten die Aktivisten „besonders auf guten Boden und günstige Standorte geachtet, sodass der Hambacher Wald bald auch in Göttingen steht“.

Die Pflanzaktion verdeutliche den bundesweiten Protest gegen eine „rückwärtsgewandte Energiepolitik und eine sinnlose Zerstörung der Natur“, sagte ein Sprecher der Initiative. Obwohl Extremwetterlagen zeigten, dass der Klimawandel längst im Gange sei, werde weiter auf den Kohleabbau und die damit verbundene CO2-Belastung gesetzt.

Die Polizei hatte in den vergangenen Wochen Dutzende Baumhäuser und Barrikaden in dem Wald geräumt. Der Energiekonzern RWE will dort die Bäume fällen lassen, um Braunkohle zu fördern. (mit epd)