„Ballverliebt“ verdrängt weiter die Schlager-Stars

Aus Liebe zum Amateur-Fußball hat Babbas Project den Song "Ballverliebt" gemacht. Mit ihm sind sie in der NDR-1-Hitparade seit drei Wochen dabei.

Sie stehen in der NDR-1-Hitparade vor Patrick Lindner, G.G. Anderson, Reinhard Fendrich und Andrea Jürgens: Sebastian Kloppmann & Michael Bertram sind „Babbas Project“ und in der NDR-1-Hitparade sind sie in dieser Woche zum dritten Mal unter den Top-15 platziert. Bis Mitternacht am Dienstag, 1. Oktober, kann abgestimmt werden.

Als sie aus Liebe zum Amateur-Fußball ihren Song „Ballverliebt“ aufnahmen und ein Video dazu drehten, hätten Michael Bertram und Sebastian Kloppmann von „Babbas Project“ nicht damit gerechnet, als Neueinsteiger auf Platz vier der Top 15 zu landen und nach drei Wochen immerhin noch aktuell auf Platz 6 zu rangieren.

Natürlich stehen viele Fußballfans – zumal aus Göttingen, denn Kloppmann ist „Hainberger“ – hinter dem Duo und dem Fußball-Song.

Doch damit „Ballverliebt“ auch weiterhin unter den Top 15 bleibt, sind erneut die Fans gefragt: Deren Klicks über die NDR-Homepage entscheiden, ob der Göttinger Fußball-Song auch in der kommenden Woche wieder musikalisch mitmischen kann. (tko)

www.ndr.de/ndr1niedersachsen