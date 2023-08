Modernes „Quartier Lindenhof“: Göttinger Ehepaar Feuerstein renoviert Traditions-Gasthaus

Umbau

Traditionshaus - neu gestaltet: Aus dem Gasthaus Lindenhof in Groß Ellershausen, dem Göttinger Stadtteil, wurde ein Haus mit vielen Nutzern. Die Pensionszimmer wurden von Olaf und Juliane Feuerstein komplett neu gestaltet, im Haupthaus finden sich auch die Bäckerei Hermann, ein Bio-Laden, dazu Dienstleister.

Das Göttinger Ehepaar Feuerstein hat aus einem ehemaligen Gasthaus ein Quartier gemacht. Neben der „Bleiberei“ finden sich dort diverse Unternehmen.

Göttingen – Viele Grautöne, helles Holz und dazu dezent, treffend gesetzte Farbtupfer und eine höchst funktionelle Ausstattung samt Raumaufteilung: So lässt sich zusammenfassen, was die „Bleiberei“ aus einem Teil des ehemaligen Traditionsgasthauses Lindenhof im Göttinger Stadtteil Groß Ellershausen hat werden lassen: das „Quartier Lindenhof“.

Der Lindenhof war mehr als 200 Jahre in Familienhand und ein Ort für gelebte Gastfreundschaft, bis Eigentümer Günter Sösemann aus Altersgründen aufhörte und das Gebäude verkaufte – an eine Familie: Juliane und Olaf Feuerstein.

Göttinger Ehepaar macht aus traditionsreichem „Lindenhof“ die „Bleiberei“

Mittlerweile ist viel passiert und am zentralen Platz an der Linde wieder so richtig was los: Die Bäckerei Hermann hat einen bereits florierenden Laden mit vielen Sitzplätzen drinnen wie draußen eröffnet, bietet auch einen abtrennbaren Veranstaltungsraum für Feiern und Treffen.

„Die Filiale floriert, hier ist immer Betrieb“, sagt Olaf Feuerstein, dem das gesamte Revitalisierungsprojekt Quartier Lindenhof zu verdanken ist, das unter dem Titel firmiert: Regional wohnen, einkaufen und arbeiten.

Traditionshaus - neu gestaltet: Die Gästezimmer im Lindenhof sind nicht mehr wieder zu erkennen. Modern, helle und nutzerfreundlich präsentieren sich die Zimmer. Geplant hat sie Juliane Feuerstein.

Dazu passt der Regionale Timmermann-Hofladen. Jens Timmermann führt eine Landwirtschaft in Güntersen (Kreis Göttingen). Viele Produkte im Laden kommen aus der eigenen Erzeugung.

Olaf Feuerstein, auch Geschäftsführer im nahen Hotel „Freizeit In“, hat in den Lindenhof privat investiert – rund eine Million Euro. Das Ergebnis ist mehr als vorzeigbar. Feuerstein wollte einen nach der Lindenhof-Schließung verschlafenen Platz samt Gebäuden wieder mit „Leben erfüllen“, sagt er.

Umbau des Göttinger Gasthauses „Lindenhof“: Ehepaar Feuerstein investiert eine Million Euro

„Hier war ja früher immer etwas los.“ Und er wollte und will damit auch „ein Zeichen für andere Orte setzen, wo es häufig ähnlich brachliegende Gebäude und ehemalige Gasthäuser gibt – es ist eine Idee auch für andere Dörfer“, wie er sagt.

Neben viel Geld hat Feuerstein vor allem Herzblut in das Quartier Lindenhof gesteckt: Mit seiner Frau Juliane, die als Architektin die Neuaufteilung und Gestaltung samt Innendekoration übernahm, hat er auch an Wochenenden selbst Hand angelegt, richtig mitgearbeitet. „Das hat uns unwahrscheinlich viel Spaß gemacht“, erzählt Feuerstein begeistert beim Rundgang durch das Appartementhaus, das den peppigen Namen „Bleiberei“ trägt.

Die Lust am Gestalten ist auch beim Blick durch die zwölf Appartements zu spüren: Modern gestaltet sind sie, keines ist gleich geschnitten, wurde jeweils an die Gegebenheiten angepasst: Mal ist die Küchennische größer, mal kleiner, ebenso die Bäder. Die Größe reicht von 13 bis 34 Quadratmetern.

Zur Gestaltung bedienten sich die Feuersteins auch in einem großen schwedischen Modehaus – entsprechend modern, gemütlich und praktisch kommen die barrierefreien Zimmer daher. Besonders ist auch der Service: Waschmittel, Waschmaschine und Trockner gibt es kostenlos – zudem eine „Bügelei“, eine Bügelstation.

Gemälde an Häuserwänden sind am aufgesetzten Treppenhaus. Abgebildet sind Handwerker, die mitgebaut haben. Olaf Feuerstein freut sich darüber.

Zu mieten sind die Zimmer ab sieben Tagen und längerfristig, so für Montagearbeitende, Hochschulgäste und Auszubildende. Feuerstein hat für Letztere in eigener Sache bereits vorgesorgt: Zwei größere Räume hat er für Freizeit-In-Azubis vorgesehen. „Auch als Übergang, bis sie eigene Wohnungen gefunden haben.“ Der Freizeit-In-Manager bietet auch eine Kooperation mit seinem Hotel: so sind der dortige Fitnesstraining- und Spa-Bereich nutzbar.

Leben herrscht auch bereits in weiteren Geschäftsräumen im „Lindenhof“: Im Anbau findet sich ein Debeka-Versicherungsbüro und die einladende Physiotherapie-Praxis von Andrea Steinke. „Das alles soll so zu einem neuen Mittelpunkt im Dorf werden“, wünscht sich Olaf Feuerstein und fügt an: „Das ist auf einem guten Weg!“

„Quartier Lindenhof“ im Göttinger Stadtteil Groß Ellershausen: Porträts am Treppenhaus-Gebäude

Neben der Linde, den vielen Parkplätzen, dem traditionellen Eingangsportal samt Lindenhof-Schild fällt vor allem der hervorstehende Treppenaufgang ins Auge – und darauf überlebensgroße Porträtzeichnungen: „Das sind die Köpfe von am Projekt beteiligten Menschen“, erklärt Feuerstein, der die Idee hatte und damit den Geschmack – natürlich besonders der Porträtierten – traf.

Diese kommen teilweise mit Freunden und Verwandten hierher, um die Bilder zu zeigen. Murales – Wandgemälde – sind in, keine Frage, auch am Lindenhof-Quartier im Stadtteil Groß Ellershausen. Geschaffen hat sie der Künstler Dylan Sara. Porträts sind auch in Zimmern und Fluren zu sehen.

Die Bleiberei bewerben die Feuersteins übrigens mit dem Slogan „Ein Zuhause auf Zeit“, der für das Konzept steht: Die Bleiberei richtet sich an Menschen, die mindestens eine Woche in Göttingen verbringen, oder gar wesentlich länger bleiben wollen: Appartements sind ab sieben Tage zu mieten.

Die Preise beginnen bei 49 Euro pro Tag (Kurzaufenthalt ab 7 Tage) und 39 Euro (Aufenthalt ab 30 Tage). Angenehm: Die Bäckerei Hermann unten im Lindenhof bietet auch einen Frühstücksservice. Eine Kaffeemaschine steht im Zimmer bereit, Kapseln gibt es zunächst gratis.