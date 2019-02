Göttinger Fahnder vereiteln trickreichen Ebay-Betrug

Göttingen – Spezialermittler der Göttinger Polizei haben einem Internet-Betrüger aus Litauen, der mit einer neuen Betrugsmasche eine Frau aus Göttingen hereinlegen wollte, den Coup vermasselt.

Dank ihres schnellen Eingreifens gelang es den Cyber-Crime-Spezialisten, in letzter Minute den raffinierten Betrug zu vereiteln. Anderenfalls wäre der Göttingerin ein Schaden von mehr als 800 Euro entstanden. Der Litauer hatte einen so genannten „Dreiecksbetrug“ versucht. Diese spezielle Form der Internet-Kriminalität sei in jüngster Zeit vermehrt beim Internet-Verkaufsportal „eBay-Kleinanzeigen“ aufgetaucht, sagt der Leiter der Göttinger Spezialeinheit „Task Force Cybercrime/Digitale Spuren“, Oliver Knabe.

In diesem Fall hatte die Göttingerin auf eBay-Kleinanzeigen ein „iPhone X“ für 800 Euro zum Kauf angeboten. Daraufhin habe sich ein Mann aus Litauen gemeldet und gefragt, ob sie das Gerät auch dorthin schicken würde. Die Verkäuferin war dazu unter der Bedingung bereit, dass Vorkasse für das Gerät sowie ein Aufpreis von 54 Euro für die Versandkosten ins Ausland bezahlt würden. Der vermeintliche Kaufinteressent bot ihr daraufhin an, das Geld über das Bezahlsystem PayPal zu überweisen. Nachdem der Betrag auf ihrem Konto eingegangen war, legte die Frau das iPhone in ein gepolstertes Paket und schickte es an die angegebene Adresse in Litauen.

Fünf Tage später stornierte der Bezahldienst PayPal die Buchung und leitete eine Untersuchung ein. Grund: Zwischenzeitlich hatte sich eine andere Frau bei dem Bezahldienst gemeldet. Diese hatte auf einem anderen Verkaufsportal im Internet eine Handtasche für 800 Euro erstanden und den Kaufpreis per PayPal auf das von dem Verkäufer angegebene Konto überwiesen. Der Bezahldienst PayPal buchte den von ihr überwiesenen Kaufpreis zurück, weil die Tasche nicht geliefert worden war.

Für die Göttingerin sah die Lage dagegen schlechter aus: Der Kaufpreis, den sie für das Telefon erhalten sollte, war weg, und das iPhone auch. Außerdem sollte sie noch 20 Euro für die Rückbuchung zahlen. Die Göttingerin ging zur Polizei und erstattete Strafanzeige.

Die Cybercrime-Experten setzten sich daraufhin sofort mit den Paketdiensten in Deutschland und Litauen in Verbindung. „Die Firmen haben unverzüglich reagiert und toll kooperiert“, sagt Task-Force-Leiter Knabe. Beinahe wären sie zu spät gekommen, das Paket befand sich bereits in der direkten Zustellung. Der Bote habe schon an der Lieferadresse in der litauischen Stadt Kaunas vor der Tür gestanden, als die Auslieferung in letzter Minute gestoppt wurde, erzählt Knabe. Das Paket mit dem wertvollen Inhalt wurde umgehend an die Spezialermittler der Göttinger Polizei geschickt, die es dann an die Geschädigte aushändigten.

So kann man sich gegen Internet-Betrüger schützen

Hier Tipps der Polizei, um sich gegen Internet-Betrüger zu schützen:

Bewahren Sie die Originalrechnung auf und fotografieren Sie vor dem Versand oder der Übergabe den Gerätezustand und die Gerätenummer. So können Sie im Zweifel oder bei Nachfragen belegen, in welchem Zustand Sie das Gerät aus der Hand gegeben haben.

Halten Sie sich ganz genau an die Verkäufer-Richtlinien von eBay, eBay-Kleinanzeigen oder PayPal, um sich abzusichern.

Der Versand der gekauften Waren sollte stets mit einem entsprechenden Nachweis an die Adresse erfolgen, die auf der Seite „Transaktionsdetails“ eingetragen ist. Wenn Sie vom Käufer aufgefordert werden, an eine andere Adresse zu verschicken, sollten Sie misstrauisch werden und dies ablehnen.

Versenden Sie Ihre verkaufte Ware per Einschreiben und nicht an Packstationen. Auf diese Weise erhalten Sie einen rechtsgültigen Nachweis mit der abgelieferten Adresse und einer Unterschrift. So haben Sie im Zweifelsfall die Adresse und Unterschrift des Betrügers.

Überprüfen sie immer sorgfältig die Überweisung Ihres Geldes auf PayPal. Überprüfen Sie vor allem, ob der Verwendungszweck auch zu Ihrem Verkauf passt. Kommt Ihnen etwas komisch vor, so melden Sie es umgehend mit Hilfe der PayPal-Konfliktlösungen.