Göttinger Forscher betont wissenschaftlichen Nutzen von Tierversuchen

Göttingen/Berlin – Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat die Tierversuchszahlen in Deutschland für 2018 vorgelegt: 2 825 066 Versuchstiere gab es im vergangenen Jahr (2017 waren es 2 807 297).

Wissenschaftlich notwendig oder ethisch unverantwortbar? Diese Frage prägt die Diskussion um Tierversuche schon seit Jahrzehnten.

Für Prof. Stefan Treue vom Deutschen Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen und Sprecher der Initiative „Tierversuche verstehen“ sind viele Versuche unabdingbar, etwa bei den gesetzlich vorgeschriebene Tierversuchen für Sicherheits- oder Medikamententests (484 254 Tiere). „Aus diesen regulatorischen Tierversuchen gewinnen wir eine hohe Sicherheit unserer Medikamente und wichtige Erkenntnisse über Stoffe, mit denen wir im täglichen Leben in Kontakt kommen“, sagt Treue.

Der DPZ-Forscher betont, dass die Effizienz der Tierversuche zunehme, es also eine abnehmende Zahl von Versuchstieren pro Forschungsergebnis gebe und, dass die Gesamtzahl der Versuchstiere seit zehn Jahren in etwa konstant sei. Tierschützer, zum Beispiel Peta, fordern dennoch einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft. Die Tierrechtsorganisation weist zudem darauf hin, dass sich das BMEL das langfristige Ziel gesetzt habe, Tierversuche „komplett zu ersetzen“.

Ein solcher Trend ist in den aktuellen Zahlen jedoch nicht zu sehen. Und ein Blick in die Vergangenheit zeigt: In den 1990er Jahren war die Zahl der Versuchstiere noch wesentlich geringer, 1997 lag sie mit etwa 1,5 Millionen Tieren etwa halb so hoch wie aktuell. Und das trotz des 3R-Prinzips, das seit 2013 auch Bestandteil des deutschen Tierschutzgesetzes ist.

3R steht für „Replacement“ (Tierversuche vollständig vermeiden), „Reduction“ und „Refinement“ (Zahl und Leiden der Tiere auf das unerlässliche Maß zu beschränken). Prof. Rainer Nobiling von der Universität Heidelberg weist darauf hin, dass bei den regulatorischen Versuchen mit vorgeschriebenen Verfahrensweisen der Anteil hochbelasteter Tiere sieben mal so hoch sei wie bei Versuchen öffentlicher Forschungseinrichtungen.

Für die Grundlagenforschung wurden etwa 900 000 Tiere verwendet. Das daraus gewonnene Wissen sei Grundlage für die Entwicklung neuer Therapien, betont der Göttinger Forscher Treue. „So entstanden fast alle medizinischen Erfolge der vergangenen 100 Jahre unter Beteiligung von Tierversuchen.“ Andere, etwa die „Ärzte gegen Tierversuche“, bezeichnen die Grundlagenforschung als „per Definition zweckfrei“.

Diese Organisation weist zudem auf eine Dunkelziffer hin: So werden Insekten oder Krebse in der Statistik überhaupt nicht erfasst, es fehlten die Tiere, die zur Erstellung gentechnisch veränderter Linien dienten sowie „überschüssige“ Tiere, die bei der Zucht oder der Haltung getötet würden.

Auch Primaten, Hunde und Katzen sind Versuchstiere

Mehr als 90 Prozent der eingesetzten Tiere sind Mäuse, Ratten und Fische. Für regulatorische Zwecke kommen aber auch Affen zum Einsatz, seit 2017 vermehrt. Während 2016 noch knapp 2500 Primaten eingesetzt wurden, waren es 2017 fast 3500 und in der aktuellen Statistik 3324. Sie müssen beispielsweise Giftigkeitsprüfungen über sich ergehen lassen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden rund 20 Prozent mehr Hunde und 6,5 Prozent mehr Katzen eingesetzt (2018: 3993 Hunde, 765 Katzen). Bei all den Zahlen ist zu beachten, dass sie sich auf die 2 138 714 Tiere beziehen, die in Versuchen verwendet wurden. 686 352 Tiere, die ohne Versuche für wissenschaftliche Zwecke getötet wurden – etwa für Organentnahmen –, sind in dieser Einzelaufschlüsselung nicht enthalten.