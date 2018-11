Göttinger Forscher kämpfen gegen aggressiven Bauchspeicheldrüsenkrebs

Will den Tumor künftig noch besser verstehen: Dr. Shiv Singh.

Göttingen. Hochkarätige Förderung im Doppelpack für die Forschung gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG): Zwei Mediziner erhalten zusammen insgesamt 1,1 Millionen Euro von der Deutschen Krebshilfe.

Dr. Shiv Singh und Priv.-Doz. Dr. Dr. Albrecht Neeße von der Klinik für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie bekommen die Unterstützung aus dem Max-Eder-Nachwuchsgruppenprogramm der Krebshilfe. Die Unterstützung läuft über vier Jahre beziehungsweise für weitere drei Jahre.

Freut sich über die Förderung durch Krebshilfe: Prof. Dr. Volker Ellenrieder. „Es ist eine Seltenheit in Deutschland, dass gleich zwei Max-Eder-Nachwuchsgruppen in einer Klinik etabliert werden können. Ich bin sehr stolz darüber und freue mich, dass der onkologisch-wissenschaftliche Schwerpunkt an der UMG weitere Verstärkung erfährt", sagte Prof. Dr. Volker Ellenrieder, Direktor der Klinik für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie, UMG.

Biochemiker Dr. Shiv Singh befasst sich in seinen wissenschaftlichen Arbeiten mit Veränderungen von Pankreaskarzinomzellen, die durch das entzündliche Mikromilieu des Tumors beeinflusst werden. Seine Arbeiten zeigen, dass sich Tumorzellen sehr dynamisch auf Signale aus der Tumorumgebung verändern. Ziel seiner Arbeiten ist es, diese heterogenen Veränderungen im Tumor besser zu verstehen, um bessere Therapiekonzepte für Patienten zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe von Dr. Singh wird für vier Jahre bis 2022 durch die Krebshilfe mit rund 556 000 Euro gefördert.

Privatdozent Dr. Dr. Albrecht Neeße studierte Humanmedizin und biomedizinische Wissenschaften in Ulm, London, Kapstadt und Rom. Seine Forschungsarbeiten und klinische Ausbildung führten ihn an die Universitäten Marburg und Cambridge in Großbritannien.

Erforscht die Rolle der Entzündungsreaktion: Priv.-Doz. Dr. Dr. Neeße. Seit 2014 ist Dr. Dr. Neeße Oberarzt in der Klinik für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie. Seit 2015 leitet er eine Max-Eder-Nachwuchsgruppe an der UMG. Nach Begutachtung der ersten Förderperiode wird seine Arbeitsgruppe jetzt für weitere drei Jahre bis 2021 mit 460 000 Euro durch die Krebshilfe unterstützt.

In seinen Forschungsarbeiten befasst sich Priv.-Doz. Dr. Dr. Neeße mit der Rolle des Bindegewebes und der Entzündungsreaktion in einem Tumor. Dabei untersucht er insbesondere die Funktion von Tumorbindegewebszellen auf das Tumorwachstum und das Therapieansprechen im Bauchspeicheldrüsenkrebs. Während der ersten Förderphase konnte seine Arbeitsgruppe zeigen, dass Bindegewebszellen aktiv an der Verstoffwechslung von Krebsmedikamenten beteiligt sind und hierdurch deren Wirksamkeit gegenüber Krebszellen senken.

Renommiertes Nachwuchsprogramm der Deutschen Krebshilfe

Das Max-Eder-Nachwuchsgruppenprogramm der Deutschen Krebshilfe (DKH) gilt als renommiertes Nachwuchsförderungsverfahren in der Onkologie. Es richtet sich an hochqualifizierte junge Ärzte und Naturwissenschaftler. Mit dem Programm möchte die DKH einen Beitrag zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet der klinischen beziehungsweise kliniknahen Onkologie leisten.

Gefördert werden nur nach strenger wissenschaftlicher Begutachtung ausgewählte Forschungsprojekte. Von besonderem Interesse sind Projekte, die eine Übertragung grundlegender Forschungsergebnisse in diagnostische oder therapeutische Anwendungen der klinischen Onkologie versprechen. Das Programm ist benannt nach dem verstorbenen Mediziner Max Eder, einem Pionier der Deutschen Krebshilfe.

Bauchspeicheldrüsenkrebs: Extrem schlechte Prognose für Patienten

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine bösartige Erkrankung und zählt zu den aggressivsten Tumoren. In Deutschland erkranken mehr als 8000 Patienten jährlich. Die Prognose ist extrem schlecht. Bei einem Großteil der Betroffenen wird die Erkrankung erst in einem fortgeschrittenen Tumorstadium erkannt.

Die meisten Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs versterben bereits innerhalb des ersten Jahres nach der Diagnosestellung. Trotz intensiver wissenschaftlicher und klinischer Bemühungen sind die therapeutischen Möglichkeiten begrenzt. Eine frühe Operation bietet derzeit die einzige Hoffnung für komplette Heilung. Sie kann aber aufgrund der späten Diagnosestellung nur wenigen Patienten angeboten werden. In fortgeschrittenen Erkrankungsstadien werden Patienten abhängig von ihrem Allgemeinzustand mit systemischer Chemotherapie behandelt.