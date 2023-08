Göttinger und Berliner Forscher: Omikron-Variante attackiert Lunge

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Corona-Forschung: Dr. Markus Hoffmann forscht am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen zur Gefährlichkeit von Omikron-Varianten für die Lunge. © Andrea Tilch/DPZ/NH

Göttinger und Berliner Forscher untersuchen gemeinsam aktuelle Omikron-Variante. Ergebnis: Schwere Krankheitsverläufe sind möglich.

Göttingen – Warum eine aktuell grassierende Omikron-Variante erneut bestimmten Personengruppen gesundheitlich gefährlich werden könnten, haben Göttinger Forscher herausgefunden. Klar ist: Von Omikron abgeleitete Virusvarianten sind aktuell weltweit für die meisten SARS-CoV-2-Infektionen verantwortlich.

Im Vergleich zu früheren Varianten verursacht Omikron seltener schwere Erkrankungen. Das ist aber eine Momentaufnahme, denn die Mutationen lernen und bleiben gefährlich.

Forschung: Omikron-Variante kann für bestimmte Personengruppen gesundheitlich gefährlich werden

Ein internationales Team, dem auch Wissenschaftler des Deutschen Primatenzentrums (DPZ) in Göttingen um Markus Hoffmann und Stefan Pöhlmann angehören, hat jetzt eine Mutation im Spike-Protein der Omikron-Subvariante BA.5 identifiziert. Diese ermöglicht es dem SARS-CoV-2-Virus Lungenzellen effizient zu infizieren.

Die Omikron-Subvarianten BA.1 und BA.2 Omikron-Mutationen, die 2022 vorherrschend waren, konnten Lungenzellen schlechter als früher zirkulierende Varianten wie Delta angreifen und so seltener eine Lungenentzündung auslösen.

Spike-Protein der Omikron-Subvariante BA.5: Die für den stärkeren Lungenzelleintritt mitverantwortliche H69/V70-Mutation ist rot markiert. © Grafik: Markus Hoffmann/DPZ/NH

Die neue Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, zeigt, dass künftig Omikron-Subvarianten entstehen können, die effektiv Lungenzellen infizieren und dadurch schwere Krankheitsverläufe in Risikopatienten und Menschen mit unzureichender Immunität hervorrufen könnten.

Neue Studie zu Omikron zeigt: Virus kann Lunge befallen und schwere Krankheitsverläufe hervorrufen

„Wir haben festgestellt, dass BA.5 eine Mutation erworben hat, die es dem Virus erlaubt, besser in Lungenzellen einzudringen, als die vorher dominierenden Omikron-Subvarianten“, erklärt Dr. Markus Hoffmann, Erstautor der Studie.

„Die laufende Evolution der Omikron-Subvarianten kann also auch Viren hervorbringen, die sich wieder effektiv in den unteren Atemwegen ausbreiten und möglicherweise schwere Krankheitsverläufe verursachen können, zumindest in Personen ohne effektiven Immunschutz“ wie Hoffmann zusammenfasst.

Die Forscher fanden auch heraus, wie die effektivere Attacke auf die Lunge funktioniert: Das Spike-Protein der Omikron-Subvariante BA.5 wird stärker gespalten, als bei früheren Varianten. Zudem kann das Spike-Protein von BA.5 effizienter den Eintritt des Virus in Lungenzellen vermitteln und Lungenzellen effektiver verschmelzen.

Forscher finden heraus: Spike-Protein wird stärker gespalten

Um zu untersuchen, wie das Virus in Lungenzellen eintritt, verwendeten die Forschenden „Pseudo-Viren“, ein sicheres Modellsystem des echten Krankheitserregers. Um die Ergebnisse mit echten Viren zu bestätigen, experimentierte auch das weithin bekannte Team um Christian Drosten von der Virologie der Berliner Charité und zeigten, dass auch echte Viren des BA.5-Stammes effizient Lungenzellen infizieren und bekräftigten hiermit die Göttinger Ergebnisse.

Die aggressivere Wirkung von BA.5 auf Lungenzellen in lebenden Tieren wiesen Forscher der University of Iowa (USA) an Mäusen nach. Diese wurden mit BA.5 infiziert und mit denen verglichen, die andere Omikron-Subvarianten erhielten. Ergebnis: BA.5 vermehrt sich bis zu 1.000-mal effizienter in den Lungen von Mäusen als frühere Omikron-Subvarianten.

Göttinger Forscher rät: Entwicklung der Omikron-Subvarianten genau im Auge behalten

Zudem wurde in Experimenten mit Frettchen am Friedrich-Loeffler-Institut Greifswald festgestellt, dass sich die BA.5-Subvariante in den oberen Atemwegen besser ausbreitet als frühere Varianten.

„Alles zusammen deutet darauf hin, dass BA.5, ähnlich wie andere Omikron-Subvarianten, hochansteckend ist, aber zusätzlich die Fähigkeit zurückerlangt hat, effizient Lungenzellen zu infizieren“, sagt Stefan Pöhlmann, Leiter DPZ-Abteilung Infektionsbiologie.

Er rät: „Die weitere Evolution der Omikron-Subvarianten sollte daher genau verfolgt werden, um Varianten mit möglicherweise erhöhtem Gefährdungspotenzial schnell identifizieren zu können.“

Originalpublikation: Hoffmann M., Wong L. Y. R., Arora P. et al. Omicron subvariant BA.5 efficiently infects lung cells. Nature Communications 14: 3500 (2023). https://doi.org/10.1098/rsos.221225