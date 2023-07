Göttinger Forscher: Planet Halla ist ein Überlebenskünstler

Von: Thomas Kopietz

Der Planet Halla könnte einst zwei Sterne umkreist haben, die, wie hier dargestellt, durch Massentransfer miteinander wechselwirkten. Durch die letztendliche Verschmelzung der Sterne wurde Halla nicht verschluckt, sondern konnte in der Nähe eines heliumverbrennenden Riesensterns weiter existieren. © W.M.Keck Obervatorium/Adam Makarenko/nh

Göttinger Forscher sind an überraschenden Entdeckungen zu einem Planeten im Sternbild des Kleinen Bären beteiligt. Die Ergebnisse sind jetzt veröffentlicht.

Göttingen – Im Sternbild des Kleinen Bären findet sich ein Planet, den es eigentlich nicht geben dürfte. In viel zu geringem Abstand kreist „Halla“ um den roten Riesenstern „Baekdu“.

Als Baekdu sich in seiner vorangegangenen Ausdehnungsphase aufblähte, müsste er einen solch nahen Begleiter eigentlich verschluckt haben. Andere Planeten, die ähnlich nah um einen roten Riesen kreisen, sind nicht bekannt.

Veröffentlichung in Fachzeitschrift

In der Fachzeitschrift Nature beschreibt ein internationales, 42-köpfiges Forscherteam unter Leitung der Uni von Hawaii das ungewöhnliche Paar.

Die Modellierungen, zu denen ein Forscher des Göttinger Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) Göttingen beigetragen hat, liefern eine verblüffende Erklärung. Wahrscheinlich war Baekdu einst ein Doppelstern – und Halla sensationeller Weise nie in Gefahr.

Spektakuläre Verwandlung

Wenn Sterne, die ähnlich massereich sind wie die Sonne, das Ende ihrer Lebenszeit erreichen, vollzieht sich eine spektakuläre Verwandlung. Die Fusion von Wasserstoffatomen in ihrem Kern kommt zum Erliegen und der Stern sackt zunächst in sich selbst zusammen. Durch den gewaltigen Druck und die Hitze, die so im Kern entstehen, setzt die Heliumfusion ein.

Natürlich wollten wir verstehen, wie dieses merkwürdige Planetensystem entstehen konnte.

Der nun als roter Riese bezeichnete Stern bläht sich auf das bis zu Hundertfache seiner ursprünglichen Größe auf, bevor er ein wenig zusammenschrumpft. Planeten, die dem enormen Wachstumsdrang ihres Sterns in die Quere kommen, haben keine Chance: Sie werden vertilgt. Ein Schicksal, das auch der Erde in ferner Zeit widerfahren dürfte. Allein der rote Riese Baekdu (8 Ursae Minoris), und sein Planet Halla scheinen aber dieser Vorstellung zu trotzen.

Exoplanet war zunächst nicht aufgefallen

Dabei war der Exoplanet bei seiner Entdeckung vor acht Jahren durch südkoreanische Forscher zunächst nicht aufgefallen. Da die damaligen Messungen nicht erlaubten, den Entwicklungszustand des Sterns genau zu bestimmen, überraschte die enge Umlaufbahn Hallas nicht. Schließlich hätte es sich bei Baekdu auch um einen Stern in der mittleren Lebensphase von überschaubarer Größe handeln können.

Erst als das Weltraumteleskop TESS der Weltraumagentur Nasa zwischen 2019 und 2022 genauer hinsah, konnten weitere Eigenschaften des Sterns und seines Begleiters bestimmt werden.

Routinemäßige Aufzeichnung von Messdaten

TESS zeichnet routinemäßig Messdaten Tausender Sterne auf. Aus ihren charakteristischen Helligkeitsschwankungen, die durch stellare Schwingungen entstehen, lassen sich mit Mitteln der Asteroseismologie Alter, Masse und Entwicklungszustand berechnen.

Die Auswertungen der Daten auch von anderen Observatorien zeichnen das Bild eines ungewöhnlichen Paars. Baekdu, der im Sternbild Kleiner Bär zu den lichtschwächeren Objekten zählt und anders als etwa sein Nachbar, der Polarstern, nicht mit bloßem Auge auszumachen ist, dürfte etwa 1,5-mal so schwer sein wie die Sonne und das Rote-Riesen-Stadium erreicht haben

Höhepunkt der Ausdehnung

Daraus folgt, dass er zum Höhepunkt seiner Ausdehnung einen Radius von etwas mehr als hundert Millionen Kilometern erreicht hat. Sein planetarer Begleiter Halla ist etwa eineinhalbmal so schwer wie der Jupiter. Auf einer nahezu kreisförmigen Bahn wandert er in einem Abstand von etwa 75 Millionen Kilometern um seinen Stern – eigentlich eine Unmöglichkeit.

„Natürlich wollten wir verstehen, wie dieses merkwürdige Planetensystem entstehen konnte“, sagt Dr. Chen Jiang vom MPS, der an der Studie beteiligt war. Wie konnte der Planet so nah an einem roten Riesen überleben? Wie sich in Simulationen herausstellte, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass es zu einer überraschenden Wendung der Ereignisse kam – und Halla nie in echter Gefahr war, vom Wirtsstern verschlungen zu werden.

Modellrechnungen

„Wir glauben, dass Baekdu einst ein Doppelstern war“, so Jiang. „Wenn sich ein Partner eines Doppelsterns gegen Ende seiner Lebensdauer ausdehnt, können beide Sterne verschmelzen. Eine weitere Ausdehnung wird dadurch gestoppt.“ Dann hätte sich der rote Riese womöglich gar nicht bis zur Umlaufbahn seines Planeten aufgebläht. Modellrechnungen dieses Szenario zeigen, dass der neue entstandene Stern Baekdu eine deutlich geringere Größe erreicht hätte. Den Planeten Halla hätte die Verwandlung seiner Muttersterne völlig kalt gelassen; auf unveränderter Umlaufbahn würde er weiter seine Kreise ziehen.

Oder hat Halla die Verschmelzung des Doppelsterns gar nicht miterlebt, sondern ist so erst entstanden. Bei der Vereinigung zweier Sterne können sich rotierende Scheiben aus Staub um den neuen Stern bilden. Wie im frühen Sonnensystem ballt sich dieser Staub nach und nach zu Planeten zusammen. Doppelsterne sind keine Seltenheit. Im Gegenteil: Die meisten Sterne sind Teil einer solchen Sternenpartnerschaft.

Weitere Entdeckungen möglich

Es ist durchaus möglich, dass künftige Weltraummissionen noch viele solcher Welten entdecken. (Thomas Kopietz)