Göttinger Frauen-Treffen feiert 25-jähriges Bestehen

Vor 25 Jahren wurde in Göttingen das Frauen-Frühstückstreffen ins Leben gerufen. Zum runden Geburtstag gibt es am Freitag und Samstag, 15. und 16. Februar, gleich zwei Aktionen.

Im Frühsommer 1994 luden 25 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Göttinger Gemeinden erstmals zu diesem ganz besonderen Frühstück in die Stadthalle ein. Begleitet von Musik und anderen Beiträgen steht seither bei den Treffen immer ein spannender Vortrag zu aktuellen, persönlichen Lebensfragen im Zentrum der Aktionen. Darüber können sich die Gäste bis heute anschließend in entspannter Atmosphäre an den runden Tischen weiter austauschen.

Beim ersten Treffen 1994 ging es darum, was helfen kann, "wenn die Kraft zum positiven Denken nicht reicht". Mehr als 230 Frauen hatten Interesse. Mehrfach gab es im Laufe der Jahre über 250 Anmeldungen. Um den Andrang besser zu verteilen, gab es noch zusätzliche Abendtreffen. Außerdem zog das Göttinger Frühstückstreffen für Frauen ins Parkhotel Ropeter um.

Inzwischen gab es mehr als 90 Treffen. Die Frühstückstreffen sind nach wie vor äußerst beliebt – nur eine Kinderbetreuung wie zu Beginn wird inzwischen nicht mehr angeboten. Durch die Treffen und verschiedene Zusatzangebote – bis hin zum "Walk and Talk" am Seeburger See – sind viele Freundschaften entstanden und einige frühere Gäste engagieren sich inzwischen aktiv bei der Mitarbeit.

Die Jubiläumsaktion beginnt am Freitag, 15. Februar, um 19 Uhr im Hotel Ropeter. Rund um das Thema "Mach doch, was ich will! Faires Streiten im Konflikt" gibt es ein festliches Menü mit fünf Gängen. In einem inspirierenden Vortrag spricht Liedermacher Arno Backhaus zusammen mit seiner Frau Hanna darüber, wie Konflikte uns in unserer Persönlichkeit weiterbringen und konstruktiv verändern können. Dazu gibt es Musik.

"Danken macht glücklich" ist dann das Thema beim Frühstückstreffen am Samstag, 16. Februar, ab 9 Uhr im Hotel Ropeter mit Hanna und Arno Backhaus überschrieben.

Karten für die beiden Veranstaltungen gibt es noch bis zum 14. Februar nur im Vorverkauf bei folgenden Buchhandlungen: bei Hertel in Göttingen, bei Grimpe in Northeim und bei Mecke in Duderstadt. Das festliche Dinner kostet 27 Euro, das Frühstückstreffen 13,50 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet.

fff-goettingen.de