Göttinger Freibäder auf Rekordkurs - Open-Air-Kino startet

2018 war ein Super-Freibad-Jahr – auch in Göttingen. 2019 könnte es zum Rekordjahr werden. Die Zwischenbilanz der Göttinger Freibäder ist vielversprechend.

Sechs Wochen nach der Eröffnung der Freibadsaison 2019 sind die Besucherzahlen dank der sehr hohen Temperaturen Ende Juni explosionsartig angestiegen, teilt der Betreiber, die Göttinger Sport- und Freizeit GmbH (GöSF) mit. In zwei Wochen kamen mehr als 50 000 Gäste.

In der vergangenen Woche besuchten knapp 24 000 Gäste die drei Freibäder in Göttingen, wobei rund die Hälfte im Freibad Brauweg anzutreffen war. Die besucherstärksten Tage waren Mittwoch, 19. Juni, und Sonntag, 23. Juni. an diesen beiden Tagen kamen jeweils mehr als 6000 Badefreunde.

Noch besser waren die Zahlen in dieser Woche: Bis Mittwoch wurden bereits 26 000 Besucher gezählt.

So viele Gäste wie zuletzt im Juli 2015

Die Hitze trieb allein am Mittwoch 12 000 Gäste in die Göttinger Freibäder, um sich abzukühlen. 5500 kamen ins Freibad Brauweg, 3700 trafen sich im Parkbad Weende und weitere 3000 nutzten das Naturerlebnisbad Grone, um ins kühle, etwa 24 Grad Celsius warme Wasser zu springen.

So viele Gäste und noch einige mehr, nämlich damals 13 925, gab es zuletzt am 4. Juli 2015.

War das Freibadwetter im Mai eher bescheiden, die Folge waren „nur“ 5325 Besucher), bringt der Juni bisher für die GöSF tolle Zahlen – und bislang rund 80 000 Besucher.

„Als Betreiber freuen wir uns natürlich über diese Zahlen, haben aber auch nichts gegen etwas Regen zwischendurch einzuwenden, damit sich die Natur etwas erholen kann“, heißt es in einer Mitteilung.

Kino-Blockbuster unter freiem Himmel

Und: Die Freibadbesucher erwartet ein weiteres Sommer-Ereignis: Am Freitag hat die Open-Air-Kino-Saison im Freibad Brauweg begonnen. Bis zum 31. August zeigt das Lumière-Kino dort unter freiem Himmel auf der Liegewiese aktuelle Blockbuster sowie Film-Klassiker.

Einlass ist immer ab 20 Uhr, der Filmbeginn richtet sich nach der Dämmerung.

Der Eintrittspreis liegt bei 9 Euro/ermäßigt 8 Euro, Schüler zahlen 5 Euro, mit Sozialcard kostet der Eintritt 3 Euro.

Infos: www.lumiere.de