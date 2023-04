Göttinger Freizeitkicker besiegen Politiker-Nationalelf

Von: Thomas Kopietz

Göttinger Lokalpatrioten spielten in Berlin gegen den FC Bundestag - gemeinsames Mannschaftsfoto im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Das Spiel fand im großen Stadion statt, wo zu DDR-Zeiten der BFC Dynamo spielte. © Privat

Eine Göttinger Freizeitelf trifft in Berlin auf Parlamentskicker, eine Berliner Schiedsrichter Legende und fünf Mal ins Tor

Berlin/Göttingen – Auswärtssieg! Die Freizeitmannschaft Göttinger Lokalpatrioten hat am Dienstag, 25. April, in der Hauptstadt einen klaren und niemals gefährdeten 5:0-Erfolg gegen den FC Bundestag eingefahren.

Das Team präsentiert sich dort im großen Stadion des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks – von Coach Helmut Latermann top-eingestellt. Zu DDR-Zeiten war das die Spielstätte des Serienmeisters und Stasi-Klubs BFC Dynamo. Davon kündet an der Rückseite der Haupttribüne noch heute die „Mielke-Rampe“, über die sich der Stasi-Chef zu seinem Logenplatz fahren ließ.

Lokalpatrioten: Anreise im Team-Bus der BG Göttingen

Schon die Anreise der Lokalpatrioten war vielsprechend: Per Mannschaftsbus des Basketballbundesligisten BG 74! Demensprechend konnte auf der Rückfahrt geschlossen gefeiert werden. Das blieb den BG-Spielern am Donnerstag nach ihrem Triumph in Würzburg verwehrt – sie waren in Bullis gereist.

André Kaufmann trifft zwei Mal

„Starke Leistung, tolle Truppe“, lautet der knappe wie treffende Kommentar des zufriedenen Trainers, der in der Halbzeit noch taktische Undiszipliniertheiten moniert hatte. Peter Staufenbiel hört das Lob gern. Er strahlt. Auch, weil er ein Mal getroffen und zudem eine feine Vorlage geliefert hat. Für die Lokalpatrioten trafen außerdem nach schön herausgespielten Aktionen: Andrè Kaufmann (2), Christian Lockemann und Carsten Schäfer je einmal.

Dritte Halbzeit in der Kult-Kneipe Gaffel Haus

Die Gegner aus dem Team der Bundestag-Auswahl zeigen sich als faire Verlierer, sofort nach Spielschluss und während der „Dritten Halbzeit“ im Gaffel Haus, dem inoffiziellen „Kölschen Konsulat“ in Berlin, wo etwa 40 Spieler, Betreuer und Schiedsrichter an einer langen Tafel unter den Foto-Porträts Kölner Größen wie Konrad Adenauer und Wolfgang Niedecken speisen und ein paar Kölsch verputzen. Fritz Güntzler, Göttinger Bundestagsabgeordneter und Vizekapitän FC Bundestag, resümiert: „Die Dritte Halbzeit ging klar an uns.“ Auf dem Platz sah er aber die Gäste aus seiner Göttinger Heimat als verdienten Sieger.

Berliner Schiri-Legende Dieter Reichel pfeift seit 63 Jahren

Unparteiischer des Spiels war übrigens die Berliner Schiri-Legende Dieter Reichel. Beinahe hätte er es früher einmal zum Profifußballer gebracht, wie er sagt. Stattdessen wurde Schiedsrichter aus Leidenschaft, schaffte es auch dabei in die Regionalliga. Wäre seine Kicker-Karriere längst vorbei, so dauert sie als Unparteiischer noch immer an – währt unglaubliche 63 Jahre.

Reichel ist schlank, zäh, läuft noch erstaunlich viel auf dem Feld und regelt alles mit Gelassenheit, auch, als ein Göttinger recht hart gegen einen Bundestagkicker einsteigt, der verletzt vom Platz muss und zu Recht schimpft.

Güntzler verlässt früh die „Botschaft“

Am Ende, im „Kölschen Konsulat“ sind auch diese kleinen Reibereien vergessen. Es gibt viele gute Gespräche. Dieter Reichel samt Partnerin ist mittendrin und zeigt auch dabei Ausdauer. Manch´ Politiker geht eher als der Schiri. So Fritz Güntzler. Der CDU-Abgeordnete muss am nächsten Morgen um 8 Uhr fit sein. Denn dann wartet sein „Chef“ Friedrich Merz auf den – diesmal – disziplinierten Göttinger.

Lokalpatrioten haben einen großen Kader

Die Lokalpatrioten wurden einst von GT-Chefredakteur Uwe Graells gegründet, der 2020 viel zu früh verstarb. Nun managt der fußballverrückte Rechtsanwalt Peter Staufenbiel den etwa 30-Mann starken Kader, dem auch Ex-Fußball Profi Timo Ochs angehört, dazu viele Akteure aus Politik, Wirtschaft und Medien. Als Sponsor agieren die Stadtwerke, deren Geschäftsführer Frank Wiegelmann und Gerd Rappenecker, wie auch Förderer Olaf Feuerstein, ebenfalls mitkicken.

FC Bundestag, der ganz besondere Fußballverein

Die „Patrioten“ spielen aber viel weniger als die Bundestagskicker, die es auf etwa 20 Spiele pro Saison bringen. Darunter sind auch „Länderspiele“, wie 2023 gegen die Parlamentarier aus Finnland, Österreich und der Schweiz. Gekleidet sind die Bundestagskicker, die von Staatssekretär Mahmut Özdemir (SPD) als Kapitän aufs Feld geführt werden, standesgemäß im Original-DFB-Trikot.

Ausgestattet vom Nationalmannschaftsausrüster

Ein Privileg, das sonst nur DFB-Auswahlmannschaften haben. Im Team spielen Mitglieder aller Fraktionen des Deutschen Bundestages. Und ein auch in Göttingen bekannter Gastspieler: Sebastian Oys, Ex-Güntzler-Mitarbeiter. Für 90 Minuten plus „Nachspielzeit“ ruhen dann alle politischen Rivalitäten und Gesinnungen. Und: Bei einem Kölsch oder Pils können schon mal Streitigkeiten über Fraktionsgrenzen hinweg geklärt und sogar gemeinsame Strategien angebahnt werden. So ist es auch in einem Kreisligateam – und bei den Göttinger Lokalpatrioten. (Thomas Kopietz)

Infos: fcbundestag.de