Göttinger Friedenspreis 2020 geht an Frauenrechtsorganisation Amica

Engagement in Kriegsgebieten

+ © Amica e.V./nh #wasunsstarkmacht: Das Bild zeigt Partnerinnen des Vereins Amica aus Libyen mit dem Kampagnen-Armband, das die Aufschrift #wasunsstarkmach t trägt. © Amica e.V./nh

Göttingen – Der Göttinger Friedenspreis 2020 geht an den Verein Amica. Wie die Georg-August-Universität und die Stiftung Dr. Roland Röhl am Freitag mitteilten, erhält die Frauenrechtsorganisation die mit 5000 Euro dotierte Ehrung für ihr langjähriges Engagement für Frauen in Kriegsgebieten.